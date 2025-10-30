Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà multienergia e divertente da guidare

Nuova Alfa Romeo Giulia è stata confermata per una nuova generazione che arriverà verso la fine del 2027. La vettura sarà ancora una berlina contrariamente a quanto era trapelato nei mesi scorsi, quando si parlava di una vettura pù vicina ad un crossover nella filosofia. Lo stile sarà quello di una fastback con la coda tronca e un profilo quasi da berlina coupè. La lunghezza sarà leggermente maggiore rispetto al modello attuale grazie alla nuova piattaforma STLA Large. Si parla di circa 4,8 metri. La produzione della vettura avverrà a partire dal 2028 presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Nuova Alfa Romeo Giulia: lo stile sarà quello di una fastback con la coda tronca e un profilo quasi da berlina coupè

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà multienergia e non più solo elettrica come invece doveva essere all’inizio. La vettura dunque avrà in gamma diversi motori termici. Si dovrebbero trattare di ibridi. Probabile il Mild Hybrid, non da escludere il full Hybrid e nemmeno il Plug-in Hybrid. Quanto al termico 100% dovrebbe mancare, ma ovviamente non possiamo escludere sorprese. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato nei prossimi anni in Europa. e nel mondo Di certo la versione top di gamma sarà ancora la Quadrifoglio che all’80 per cento sarà ancora termica anche se con qualche forma di elettrificazione.

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà come caratteristica principale la guidabilità e le prestazioni. Sarà un’auto divertente da guidare e in questo non farà rimpiangere le precedenti auto del biscione. Rispetto al modello attuale ci aspettiamo un salto di qualità in avanti dal punto di vista della tecnologia di bordo e anche delle rifiniture in maniera da avvicinarsi alla concorrenza tedesca.

Lo stile sarà un mix di quanto visto con la Junior, con la nuova Tonale di recente aggiornata ma a cui saranno aggiunti ulteriori tasselli di quello che sarà il futuro design della gamma del biscione. Con questa auto che dovrebbe arrivare qualche mese prima della nuova Stelvio avremo le idee più chiare su quella che sarà la direzione intrapresa da Stellantis nei confonti della casa automobilistica del biscione.