Lancia infiamma Bruxelles con il ritorno della Lancia HF

Lancia sarà presente al 102° Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio, assumendo un ruolo centrale all’interno di un appuntamento di riferimento per il mercato belga e internazionale. L’evento rappresenta una vetrina strategica per osservare le più recenti innovazioni del settore automotive e comprendere le tendenze che orienteranno l’evoluzione della mobilità futura. La giornata inaugurale, dedicata a stampa e operatori professionali, aprirà ufficialmente una manifestazione di grande richiamo che, nell’edizione precedente, ha registrato una partecipazione superiore a 300.000 visitatori complessivi, confermando l’importanza crescente dell’esposizione nel panorama europeo degli eventi motoristici contemporanei di alto profilo internazionale.

Lancia torna alla ribalta internazionale con uno stand che celebra innovazione e visione

Nello stand Lancia, che rispecchia i codici minimalisti e senza tempo del marchio, saranno presentate le ultime creazioni del marchio italiano, a partire dalla nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura da competizione che segna il ritorno di Lancia nel Campionato Mondiale Rally FIA (WRC 2026).

Debutterà al Rally di Monte Carlo, in programma dal 22 al 25 gennaio, sulle iconiche strade alpine francesi. Questo progetto rappresenta un ponte tra la tradizione sportiva di Lancia e le sfide del motorsport contemporaneo, con investimenti concreti nei giovani talenti e una chiara visione per il futuro.

Questo approccio è già evidente nel successo del Trofeo Lancia 2025, dove la Ypsilon Rally4 HF ha creato una vivace community con oltre 100 vetture vendute e più di 40 team partecipanti, a conferma dell’efficacia del programma di sviluppo della famiglia HF. Oltre alla nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, la famiglia Lancia HF comprende la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing, progettate per rendere il rally più accessibile e conveniente senza compromettere sicurezza, prestazioni o qualità costruttiva. Tutti e tre i modelli fanno parte del programma Customer Racing e possono essere ordinati tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

Presso lo stand allestito al Salone di Bruxelles 2026, sono esposti altri due modelli Lancia, entrambi contraddistinti dal badge HF e dall’elefantino rosso Lancia, simboli indelebili che da oltre sessant’anni incarnano lo spirito sportivo più autentico e audace del marchio italiano. Riflettori puntati sulla potente Ypsilon HF elettrica da 280 CV – verniciata in Arancio Lava con tetto nero – e sulla grintosa Ypsilon HF Line Hybrid da 110 CV, in Bianco Quarzo con tetto nero. Entrambe le versioni stradali regalano le emozioni autentiche che solo una Lancia sa trasmettere.

Inoltre, per lo sviluppo della famiglia HF, il marchio italiano ha chiamato Miki Biasion, una vera leggenda nella storia del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente a Lancia, diventando il pilota italiano più decorato di tutti i tempi. Inoltre, nel giorno dell’inaugurazione del 9 gennaio, è stato il due volte campione del mondo a tenere a battesimo la Ypsilon Rally2 HF Integrale, regalando così un momento ricco di emozioni.

Vale la pena sottolineare quanto i test in pista siano cruciali per apportare miglioramenti tecnologici e di sicurezza alle auto di serie. Questo trasferimento tecnologico è chiaramente evidente nella Ypsilon HF da 280 CV, il primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, è dotato di una batteria da 54 kWh (con un’autonomia WLTP di circa 370 km), aggiunge 100 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica rapida e incorpora diverse soluzioni ispirate al motorsport: dai freni Alcon da 355 mm e un differenziale autobloccante Torsen ai sistemi ADAS di Livello 2. Inoltre, la Ypsilon HF Line traduce il linguaggio stilistico e l’attitudine sportiva della HF in propulsori più accessibili, pur preservando l’intramontabile mix di eleganza e prestazioni del marchio.

Una curiosità: durante le giornate di apertura al pubblico sarà possibile ammirare anche un esemplare della Ypsilon LX – la versione più ricca e completa – impreziosita dal colore Verde Giada/tetto nero e dotata di motore da 156 CV/115 kW e batteria da 54 kWh, che assicura un’autonomia fino a 419 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida di 27 minuti (per passare dal 20% all’80%) oppure 100 km in 10 minuti.

Infine, vale la pena sottolineare che la regione Belgio-Lussemburgo svolge un ruolo chiave nel processo di internazionalizzazione del marchio, che prevede inizialmente una rete di 70 nuove concessionarie in altrettante grandi città europee. I primi mercati presi di mira in questi primi due anni di rilancio sono stati Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Nella regione Benelux, in particolare, sono già operativi 11 showroom Lancia, altri due sono in fase di apertura e sono stati istituiti 15 centri di assistenza.