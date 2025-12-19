Ferrari Purosangue in fuga con un ladro manda in tilt la rete elettrica

Una Ferrari Purosangue è stata rubata prima della consegna all’azienda verso cui era diretta. Il SUV del “cavallino rampante” è stato poi recuperato, ma in condizioni pietose. Durante la fuga, infatti, il ladro è andato a schiantarsi contro un palo della luce a Miami, in Florida, interrompendo l’erogazione della luce in un quartiere di quella sfavillante città.

La corsa è finita dopo un inseguimento della polizia, con l’auto della casa di Maranello in marcia “diagonale”, per l’asse posteriore chiaramente disallineato. Nelle fasi precedenti della fuga, infatti, il malvivente pare abbia commesso diverse sbavature di guida, con vari contatti, uno dei quali contro un mezzo delle forze dell’ordine, presente ad un incrocio.

Il ladro è andato avanti imperterrito, fino a quando ha colpito il già citato palo della luce, che in pochi secondi ha mandato in tilt la rete elettrica, creando un blackout nel quartiere. Per fortuna nessun essere umano si è fatto male ed è la cosa di gran lunga più importante. Solo l’autore del furto ha riportato qualche lieve ferita: niente di grave. Confortati da ciò diamo risalto al nostro dispiacere per le condizioni in cui si è ridotta la Ferrari Purosangue, doppiamente ferita nella sua dignità: prima per il furto, poi per la sequenza di contatti, l’ultimo dei quali dirompente.

L’esemplare protagonista della disavventura risale al 2024, quando fu consegnato nuovo. Insieme al SUV di Maranello è stata rubata una Rolls-Royce Cullinan del 2025, impegnata come l’altra in un trasloco commissionato dallo stesso proprietario, dalla Meridian Avenue a un’azienda locale, immagino per la vendita o per un tagliando. Le due auto, sfortunatamente non sono arrivate a destinazione. Dopo la segnalazione della mancata consegna, la polizia si è prontamente attivata.

Gli uomini in divisa, utilizzando il localizzatore GPS, si sono messi subito sulle tracce del fuggitivo. Vi abbiamo già raccontato come è andata a finire per la povera Ferrari Purosangue. Ci conforta soltanto che sia stato arrestato il ladro: un 28enne del Bronx. Adesso per lui si profilano tempi bui, anche sul piano economico, visto il danno da ristorare. Come riferiscono i colleghi di Carscoops, le autorità lo hanno accusato di furto aggravato di veicolo, fuga ed elusione della polizia, allontanamento dal luogo dell’incidente con danni materiali e guida spericolata. Tornando alle auto protagoniste della sottrazione illecita, buone notizie giungono invece dalla Rolls-Royce Cullinan, ritrovata in perfetta forma dalla polizia, senza nessun inseguimento.

Fonte | Carscoops