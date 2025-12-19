Peugeot 3008 e 5008, occhio allo sterzo: rischio incidenti per migliaia di veicoli

Non c’è nulla di più inquietante di un problema che ha a che fare con il sistema di sterzo. Non è la situazione ideale quella in cui questo decide di prendersi una vacanza non autorizzata. A tal proposito, la Commissione Europea, tramite il sistema di allerta rapida Safety Gate, ha appena lanciato un segnale rosso che riguarda i modelli Peugeot 3008 e 5008.

Il richiamo deriverebbe da una piccola, perfida vite che potrebbe rompersi, portando alla perdita di elementi di fissaggio cruciali. Insomma, su queste Peugeot potreste perdere la capacità di sterzata, trasformando il SUV in un proiettile poco gestibile.

La notifica ufficiale SR/04372/25, arrivata direttamente dalla Germania, mette nel mirino le vetture prodotte tra il 24 luglio 2023 e il 28 febbraio 2025. Un periodo piuttosto ampio che suggerisce come la catena di montaggio francese abbia avuto qualche distrazione di troppo. La cosa tragica (sembra la definizione più corretta in questo caso) è che alcune di queste auto erano già state “curate” in una precedente campagna sui giunti sferici (quella segnalata dal codice MU8), ma a quanto pare l’intervento non è stato abbastanza all’altezza dei severi requisiti Ue.

Il produttore ha lanciato la campagna di richiamo interna con il codice MYV. Al momento, per fortuna, non sono stati segnalati incidenti, ma l’idea di una vite che decide di abdicare mentre siete in autostrada non è esattamente il massimo del comfort. Peugeot sta quindi invitando i proprietari a recarsi presso la rete ufficiale per un intervento correttivo preventivo.

Se siete i possessori di una 3008 o di una 5008 prodotta in quella finestra temporale, il consiglio è semplice. Non aspettate che il volante diventi un complemento d’arredo. Verificate subito se il vostro veicolo rientra nel richiamo tramite il numero di telaio (VIN) e contattate una concessionaria autorizzata. Ne vale davvero la pena.