Nuova Peugeot 408, le anticipazioni prima del Salone di Bruxelles 2026

Il countdown è ufficialmente iniziato e il restyling della Peugeot 408 è pronto a debuttare sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Bruxelles, con l’apertura dei cancelli fissata per il 9 gennaio 2026. Stellantis ha confermato la partecipazione, ma non ha ancora rilasciato teaser ufficiali sul nuovo modello della Casa francese. Poco male, perché la parentela strettissima con la Peugeot 308, l’altra proposta recentemente aggiornata, ci permette di leggere tra le righe di questo facelift senza troppa fatica.

Esteticamente, le novità principali si concentreranno sul muso. La fastback Peugeot adotterà una griglia ridisegnata arricchita da segmenti a LED verticali e l’ormai immancabile firma luminosa a 3 artigli, segno distintivo del nuovo corso stilistico del Leone. Il paraurti, rivisto per l’occasione, ospiterà i gruppi ottici principali, mentre per il resto della carrozzeria ci aspettiamo i soliti “sospetti” di ogni restyling: nuovi cerchi in lega e una palette di colori rinfrescata.

Dentro? Beh, non aspettatevi uno stravolgimento dell’i-Cockpit. Si parla di affinamenti mirati sulla prossima Peugeot 408 con nuovi rivestimenti per dare quel tocco di freschezza e, con ogni probabilità, un aggiornamento al software del sistema infotainment. Dopotutto, squadra che vince (o già abbastanza futuristica) non si cambia troppo.

Passando al sodo, ovvero sotto il cofano, la parola d’ordine è “continuità”. Le motorizzazioni dovrebbero ricalcare l’offerta attuale. C’è quindi il sistema Mild Hybrid da 145 CV e la variante Plug-in da 225 CV. Resta il piccolo mistero sulla Peugeot e-408, ovvero la versione 100% elettrica. Non sappiamo se vedremo un upgrade della batteria. Ancora difficile dirlo con certezza, dato che la 408 monta già l’accumulatore di maggiore capacità introdotto recentemente sulla 308.

Mancano poche settimane per scoprire se Stellantis ha in serbo qualche sorpresa dell’ultimo minuto o se la nuova Peugeot 408 si limiterà a essere una versione “palestrata” e più felina della 308.