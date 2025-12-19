Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale: tra circa 6 mesi sapremo la verità

Il 2026 sarà un anno importante per il biscione sebbene non ci saranno debutti di nuovi modelli. L’anno prossimo infatti sarà finalmente svelato il nuovo piano per il rilancio del brand con il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa. Tra circa 6 mesi dovremmo finalmente sapere quando arriveranno le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale e soprattutto cosa aspettarci da questi modelli che rappresenteranno la spina dorsale della futura gamma del biscione che oltre a loro e alla Junior dovrebbe comprendere almeno un altro modello.

Il 2026 sarà un anno fondamentale per il futuro del biscione e sopratutto per le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale

Le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale saranno le prossime novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. L’ordine però non sarà questo. Per primo dovrebbe debuttare la nuova Tonale che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium. Il SUV sarà molto diverso dal modello attuale, innanzi tutto per le dimensioni. Sarà sicuramente più grande di adesso si parla di circa 4,6 metri ma c’è chi ipotizza anche qualcosa in più. Poi a seguire potrebbe debuttare la nuova Alfa Romeo Giulia che in un primo momento doveva arrivare nel 2026 ma che a quanto pare tarderà di almeno un anno arrivando nella seconda metà del 2027. Per ultimo infine dovrebbe essere il turno della nuova Alfa Romeo Stelvio che in un primo momento avrebbe dovuto debuttare per primo nel 2025 ma che per problemi vari si è deciso di posticipare tra fine 2027 e inizio 2028.

Ovviamente al momento non è ancora certo che sia effettivamente questo l’ordine di uscita delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale. La certezza la avremo come detto tra circa 6 mesi quando Filosa svelerà il nuovo piano industriale e dovrebbe anche dire quello che accadrà nei prossimi anni per ogni singolo brand del gruppo. Dovrebbero essere finalmente confermati i luoghi di produzione. Per la verità quello delle nuove Giulia e Stelvio sembra già scontato ovvero Cassino, mentre che Melgi produrrà la nuova Tonale al momento non è stato ancora confermato anche se fonti interne ci hanno assicurato che sarà così.

Dunque il 2026 sarà un vero spartiacque tra passato e futuro del biscione con le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale chiamate a cambiare per sempre la percezione del marchio nel mondo dei motori. Ricordiamo infatti che con la futura generazione di modelli Alfa Romeo vuole migliorare sotto il profilo della qualità ed essere sempre più riconosciuto a livello globale come un vero marchio premium. Dunque con queste auto ci aspettiamo un vero e proprio salto di qualità complessivo. Ricordiamo infine che le gamme di queste auto non avranno solo motori elettrici ma anche ibridi. Difficile invece che ci siano motori termici puri.