Nuova Alfa Romeo Tonale avvistata su una bisarca: presto in concessionaria

Nuova Alfa Romeo Tonale è stata presentata nei giorni scorsi dopo una lunga attesa. La vettura però sembra già sul punto di arrivare in concessionaria. Infatti nelle scorse ore si registra un avvistamento di numerose unità del SUV rinnovato che sono state immortalate sopra una bisarca che molto probabilmente stanno per raggiungere i primi punti vendita del biscione. Le immagini che vi proponiamo in questo articolo sono state scattate da Gabetz Spy Unit e proposte sui social da Walter Vayr.

Una bisarca piena di unità della nuova Alfa Romeo Tonale è stata immortalata in strada

La nuova Alfa Romeo Tonale mantiene le dimensioni consolidate di 4,53 metri, ma si distingue per un frontale più marcato. La calandra è stata ridisegnata e i gruppi ottici perfezionati, conferendo al SUV una presenza più decisa su strada e richiamando lo stile dinamico tipico delle Alfa più sportive.

All’interno, l’abitacolo resta fedele alla disposizione conosciuta, ma beneficia di materiali più curati e finiture aggiornate. Nuove combinazioni cromatiche e dettagli tecnologici rinnovati arricchiscono l’esperienza di guida, rendendo l’ambiente più raffinato e versatile, in linea con l’obiettivo del marchio di coniugare comfort e sportività.

Il vero aggiornamento riguarda però la meccanica. La gamma continua a proporre motori diesel, benzina mild hybrid e plug-in hybrid, con modifiche significative nelle prestazioni. Il 1.3 mild hybrid ora eroga 175 CV, migliorando reattività e fluidità su percorsi urbani e autostradali. La versione plug-in hybrid, invece, perde leggermente potenza, scendendo a 270 CV rispetto al modello precedente, pur mantenendo le caratteristiche di efficienza e guida elettrificata.

Complessivamente, la nuova Alfa Romeo Tonale combina linee più decise, interni curati e motorizzazioni ottimizzate, offrendo un SUV più moderno e coerente con l’identità sportiva e tecnologica del marchio. Si spera naturalmente che l’aggiornamento possa dare nuovo slancio alle vendite del SUV che cosi potrebbe dare man forte a Junior nella crescita delle quote di mercato del biscione.