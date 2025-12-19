DS Automobiles a Bruxelles: cosa sarà presente oltre al misterioso “pezzo unico”

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles si trasforma nel tempio del lusso transalpino firmato DS Automobiles. Il marchio francese ha deciso di accogliere i visitatori in un’atmosfera che definire “accogliente” è riduttivo. D’altronde, ci saranno pareti rivestite in un inedito metallo martellato color champagne, la nuova firma del brand, e lo strumento digitale DS Design Studio. Tutto per farvi sentire più in un atelier di alta moda che in un padiglione fieristico.

Advertisement

Ma oltre alla ricercatezza dei materiali, c’è una tensione elettrica palpabile. La star indiscussa è la nuova DS N°8, la Longe Range a trazione anteriore, un SUV Coupé 100% elettrico che promette di curare ogni ansia da ricarica con un’autonomia monstre fino a 750 km (ma ben 500 km in autostrada). Tutto merito di un’aerodinamica maniacale con un Cx di 0,24. Ma c’è anche la versione a quattro ruote motrici arriva a scaricare a terra ben 350 CV.

Per chi preferisce le dimensioni urbane senza rinunciare allo chic, la DS 3 E-TENSE da 156 CV si presenta nell’edizione limitata DS Performance Line, vestita in un raffinato color Cashmere. Salendo di segmento, la DS N°4 si conferma l’unica compatta di lusso a offrire un menù completo. Dalla versione E-TENSE 100% elettrica, con 213 CV e 450 km di autonomia, alla Hybrid da 145 CV, capace di percorrere 1.000 km con un pieno, fino alla Plug-in Hybrid da 225 CV.

Advertisement

A proposito di ibride, la maestosa DS 7 Plug-in Hybrid 225 svetta nell’allestimento ETOILE, con interni in pelle Nappa Nero Basalto che farebbero invidia a un salotto parigino. Se però volete vedere com’è fatta l’adrenalina pura, c’è la E-Tense FE25, la monoposto di Formula E di terza generazione che scatta da 0 a 100 km/h in 1,82 secondi. Praticamente, il tempo di uno starnuto.

L’appuntamento cruciale resta nella mattina del 9 gennaio, quando il CEO Xavier Peugeot svelerà una “creazione unica”. Un mistero che aleggia sopra il Padiglione 5.