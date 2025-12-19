Fiat: entro 12 mesi la sua gamma sarà radicalmente trasformata

Fiat a breve inizierà un 2026 molto importante. Infatti entro 12 mesi la gamma della casa automobilistica torinese sarà radicalmente trasformata. Ricordiamo infatti che il brand accoglierà nuovi modelli, versioni speciali di alcune vetture già presenti in gamma e persino un nuovo quadriciclo elettrico.

Advertisement

Dopo il 2026 nulla sarà più come prima nella gamma di Fiat

La prima sorpresa la avremo già ad inizio gennaio quando al Salone dell’auto di Bruxelles 2026 avverrà l’anteprima europea della nuova Fiat Qubo L. Si tratta di un veicolo familiare versatile, disponibile anche a sette posti e con motorizzazione diesel, progettato per offrire spazio, flessibilità e un approccio funzionale e pratico alla vita quotidiana. Questo sarà solo la prima di tante novità. Sempre nel corso del prossimo anno assisteremo al debutto della Pandina GPL una versione che mancava ma che presto troverà spazio nella gamma della casa torinese colmando una lacuna evidente.

Sempre nell’arco dei prossimi 12 mesi farà finalmente il suo debutto anche la mitica Fiat Grande Panda 4X4 già mostrata in versione concept car. A quanto pare i tecnici della casa italiana sono riusciti a risolvere le criticità e l’auto dunque sarebbe pronta a fare il suo debutto sul mercato per la gioia di chi l’aspettava con ansia. Suscita inoltre grande curiosità anche l’imminente lancio sempre nel 2026 del nuovo quadriciclo elettrico L7 più grande della Topolino che dovrebbe avere 4 posti a sedere secondo indiscrezioni e che noi scherzosamente abbiamo ribattezzato “Topolona“.

Advertisement

Ma ovviamente le due novità importanti che dovremmo vedere entrambe sempre nel 2026 sono i due famosi SUV di segmento C del tutto inediti che debutteranno nella seconda metà del prossimo anno. Il primo ad arrivare dovrebbe essere la nuova Fiat Fastback un SUV dalle forme coupeggianti molto simile alla Grande Panda ma con dimensioni maggiori e una coda tronca molto sportiva e che le conferisce uno stile molto aeorodinamico.

Poi a seguire o forse addirittura in contemporanea sarà la volta della Fiat Grizzly, conosciuta anche come Giga Panda e Pandissima. Si tratterà di un SUV dalle forme squadrate lungo circa 4,e metri che inizialmente era previsto arrivasse in versione a 5 e 7 posti ma che a quanto pare alla fine vedrà la luce solo in versione a 5 posti se le ultime indiscrezioni trapelate risulteranno essere veritiere.

Advertisement

Con l’avvento di queste vetture la gamma di Fiat è destinata a cambiare completamente regalando molte soddisfazioni alla casa torinese in termini di immatricolazioni e quote di mercato. Questo almeno è quello che ci auguriamo.