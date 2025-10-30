Mopar presenta due nuove concept al SEMA 2025

Il SEMA Show rappresenta il palcoscenico ideale e annuale per Mopar, dove presentare i suoi ultimi concept e una completa disponibilità di ricambi e accessori. Allo stesso tempo il contesto del SEMA, lo Specialty Equipment Market Association, si presta perfettamente anche per presentare anteprime specifiche e tecnologie avanzate destinati a un pubblico di veri appassionati di auto.

Ogni anno Mopar presenta al SEMA Show i suoi ultimi design creativi destinati a modelli di casa Stellantis. Quest’anno è il turno del concept Dude, un Ram 1500 fortemente personalizzato con propulsore HEMI, e del concept Moparized Dodge Sixpack Charger che invece introduce caratteristiche dedicate alla nuova muscle car americana.

Con il concept Dude Ram 1500 Mopar introduce un design che si ispira all’allestimento sportivo degli Anni Settanta

Col concept Dude Mopar incarna l’identità sportiva di casa Ram, combinando un design ispirato a un popolare allestimento sportivo dei primi Anni ’70 con un assetto ribassato e orientato alle prestazioni per l’utilizzo su strada. Il design originale del “tough truck” Dude fu utilizzato per la prima volta da Dodge in risposta alla crescente tendenza dei pick-up sportivi, che univano le indubbie funzionalità a uno stile unico. Mopar amplifica l’attenzione e le prestazioni del pick-up sportivo allestendo al meglio il Ram 1500.

Dude Concept

Basato su un Ram 1500 Big Horn, il concept presenta una carrozzeria in Sublime Green e allo stesso tempo richiama pure le strisce C “Dude” vintage in nero satinato a contrasto, che corrono per tutta la lunghezza del pick-up. Ad aggiungere un accattivante contrasto cromatico sono i dettagli esterni neri, tra cui le strisce laterali e le cornici sul cofano sportivo personalizzato, la griglia anteriore inferiore e la cornice della griglia, il tetto e gli specchietti e il portellone posteriore con grafica Ram.

Il concept Dude proposto da Mopar risulta molto più ribassato del Ram 1500 tradizionale e adotta cerchi di grandi dimensioni verniciati in nero satinato. All’anteriore la disponibilità di uno splitter, in accordo con le minigonne laterali, ne accentua l’assetto ribassato. Per accentuare il look sportivo, gli scarichi laterali con terminali neri sfociano davanti alle ruote posteriori su entrambi i lati. Sotto il cofano motore insiste l’iconico V8 HEMI da 5,7 litri di cilindrata capace di 395 cavalli di potenza, abbinato a una presa d’aria Mopar. Anche all’interno dell’abitacolo, il contrasto cromatico continua. I sedili in pelle Alea, sia anteriori che posteriori, presentano cuciture in verde brillante circondate da inserti scuri sulle portiere. Un badge personalizzato sul cruscotto presenta il logo The Dude in verde brillante. Per completare gli interni, Mopar aggiunge una cassaforte nella console per proteggere gli oggetti di valore, una barra per gli accessori sul cruscotto e tappetini per tutte le stagioni.

Dude Concept

Il concept Moparized Dodge Sixpack Charger rende ancora più audace lo stile della muscle car

I designer e gli ingegneri di Mopar hanno deciso di proseguire la continua evoluzione di questa moderna muscle car aggiungendo un’ampia gamma di miglioramenti sia all’esterno che all’interno in modo da creare il concept Moparized Dodge Sixpack Charger. La vivace livrea Stryker Purple degli esterni viene impreziosita da dettagli in fibra di carbonio satinata. I componenti leggeri realizzati nello stesso materiale, tra cui il cofano, lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore, migliorano il flusso d’aria e la deportanza per prestazioni realmente superiori. Le aperture alle spalle dei passaruota contribuiscono al miglioramento delle prestazioni aerodinamiche.

Moparized Dodge SIXPACK Charger

Le grafiche laterali in stile “strobo” Satin Black Mopar corrono lungo l’intera lunghezza delle portiere fino ai pannelli posteriori, mentre Mopar fornisce un kit di molle per sospensioni ad alte prestazioni per abbassare l’altezza da terra e conseguentemente il baricentro, per una migliore sensibilità allo sterzo, una maggiore precisione in curva e una migliore stabilità alle alte velocità.

I ​​nuovi cerchi Brass Monkey a cinque razze e le pinze freno Brembo arancioni, anteriori e posteriori, aggiungono un elemento di design visivo distintivo al concept Moparized Dodge Sixpack Charger. Questo adotta un motore Sixpack HO Twin Turbo da 3,0 litri e 550 cavalli di potenza. Gli aggiornamenti prestazionali includono una presa d’aria personalizzata Mopar e un sistema di scarico doppio cat-back in acciaio inox.

Moparized Dodge SIXPACK Charger

I due nuovi concept car Mopar rientrano fra i prodotti più interessanti dell’intero stand Mopar di 1450 metri quadrati e si uniscono a numerosi veicoli personalizzati e centinaia di ricambi e accessori ad alte prestazioni, testati e garantiti da Mopar stessa.