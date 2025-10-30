DS Automobiles: conclusi i test prestagionali di Formula E

Il circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, ha ospitato dal 27 al 30 ottobre i test ufficiali pre-stagionali della Formula E per la dodicesima stagione, con la partecipazione dei 20 piloti della griglia. Queste sessioni hanno rappresentato un’occasione fondamentale per i team per analizzare le performance iniziali delle monoposto elettriche e raccogliere dati strategici in vista dell’inizio del campionato. DS Automobiles e Penske Autosport hanno mostrato segnali positivi: Maximilian Günther e Taylor Barnard hanno costantemente collocato le loro DS E-Tense FE25 tra le prime dieci posizioni nelle sei sessioni cronometrate.

Maximilian Günther e Taylor Barnard, piloti ufficiali DS Penske hanno concluso i test pre-stagionali a Valencia in Spagna

Particolarmente brillante è stata la prestazione di Barnard, che ha centrato il terzo miglior tempo assoluto nel corso dei quattro giorni di test, confermando il potenziale della squadra e della vettura in vista della stagione che si appresta a partire. Questi test hanno offerto una prima panoramica sulle forze in gioco e sulle possibili sfide future.

Domani, 31 ottobre, la Formula E organizza per il secondo anno consecutivo un’esclusiva giornata di test dedicata alle donne. Queste atlete, tutte provenienti dalle principali categorie del motorsport come F1 Academy, W Series, Super Formula, Indy NXT e GT4, avranno l’opportunità di mettere in mostra il loro talento al volante delle vetture Gen3 Evo che prenderanno parte alla Stagione 12. L’americana Lindsay Brewer e la britannica Jessica Edgar guideranno le due DS E-Tense FE25 per DS Penske. Entrambe sono piloti affermati e personalità note, determinate a tenere alta la bandiera di DS Automobiles e del suo partner Penske Autosport.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS: “Questi test ufficiali segnano l’inizio dell’undicesima stagione per DS Automobiles! E siamo particolarmente soddisfatti perché iniziamo questa nuova stagione con una nuova formazione di piloti, che è sicuramente una delle più solide in griglia! In questi quattro giorni di test, Max e Taylor hanno fatto dei giri davvero fantastici e ci hanno aiutato a perfezionare l’assetto in vista della prima gara a San Paolo, in Brasile, il 6 dicembre. Siamo anche lieti di consegnare le nostre DS E-Tense FE25 a Lindsay e Jessica domani! Sono sicuro che sapranno sfruttare al meglio le loro potenzialità.”