Ferrari 812 Competizione A: esemplare (quasi) mai usato all’asta a Londra

Una Ferrari 812 Competizione A del 2023 si appresta a passare di mano. Ha la guida a destra e sarà presto messa all’asta a Londra, nel Regno Unito. L’appuntamento con il martello del banditore è fissato per il 1° novembre. Solo pochi giorni ci separano dalla sessione di vendita, gestita dagli specialisti di RM Sotheby’s.

Questa vettura appartiene a una famiglia di 599 esemplari, che incarna al meglio l’essenza delle auto del “cavallino rampante” con motore anteriore. Rispetto alle sorelle chiuse, offre il vantaggio della guida a cielo aperto. L’auto offerta alla tentazione dei collezionisti è quella con telaio numero 298253. Non è in allestimento standard, ma è stata personalizzata col programma Atelier Ferrari.

La carrozzeria offre una finitura in Grigio Competizione, con striscia centrale Giallo Triplo Strato lucido e bordi esterni in Nero. Gli interni in Alcantara antracite, con dettagli yellow, completano il pacchetto visivo. Fra i punti di forza della Ferrari 812 Competizione A in esame, merita di essere menzionata la bassa percorrenza. Da nuova ha macinato soltanto 273 miglia.

Gelosamente custodita dal suo unico proprietario, l’auto in vendita è in condizioni da concorso. Offre una straordinaria possibilità per entrare in possesso di un gioiello della nobile famiglia limited edition cui appartiene. Ovvio che solo pochi fortunati potranno accarezzare l’idea dell’acquisto. Le stime della vigilia sono emblematiche in tal senso, danzando in un ventaglio da 1.3 a 1.5 milioni di sterline, pari rispettivamente, col cambio odierno, a 1.5 e 1.7 milioni di euro. Cifre del genere escono fuori dal radar dei comuni mortali.

Una Ferrari di alta collezione

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Presentata nel 2021, la Ferrari 812 Competizione A – dove la “A” indica “Aperta” – è ancora oggi una perla da sogno nel segmento delle supercar. Al suo debutto era l’auto col motore V12 aspirato più potente mai istallato dalla casa di Maranello su un’auto stradale. Stiamo parlando di un monumento ingegneristico da 6.5 litri di cilindrata, in grado di spingersi a un regime di rotazione di 9.500 giri al minuto, con sonorità meccaniche da sogno.

I cavalli sono 830 e si concedono al pilota con una immediatezza mozzafiato. Incredibili le cifre prestazionali, illustrate da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da una velocità massima di 340 km/h. L’auto in vendita è stata importata nel Regno Unito da Stratstone Ferrari Colchester e immatricolata per la circolazione stradale il 30 settembre 2023. Usata con estrema parsimonia, è un autentico gioiello.

Fra i plus di questa Ferrari 812 Competizione A, meritano di essere menzionati i tanti optional, che ne esaltano ulteriormente l’esclusività. Fuori si notano le pinze freno Nero Lucido abbinate a cerchi in lega Nero Opaco, gli scudetti Scuderia aerografati sui parafanghi e la colorazione gialla per il font e la fascia degli pneumatici Pirelli P Zero.

L’esteso uso di fibra di carbonio, sia all’interno che all’esterno, accentua ulteriormente il carattere sportivo dell’auto. Come recita la scheda di vendita, questo materiale leggero è utilizzato per la copertura dell’hardtop, le prese d’aria anteriori, il diffusore posteriore, il rivestimento sottoporta, la maniglia interna della portiera, la console centrale e gli inserti della plancia. Niente male, vero? Siete pronti a fare un’offerta? Le vostre finanze vi permettono di accarezzare il sogno? In caso affermativo, fatecela provare!

