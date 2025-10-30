Citroën Ami svela il suo lato oscuro con la versione speciale Dark Side

Citroën Ami continua a rivoluzionare il concetto di micro-mobilità con la nuova edizione speciale Dark Side, che esprime una personalità più intensa del modello. Negli ultimi cinque anni, Ami ha trasformato le strade con un design originale, più vicino al mondo dei cartoni animati che agli schemi tradizionali delle auto, grazie a un carattere giocoso e accogliente e a una costruzione basata sulla simmetria delle sue componenti. Nel 2025, il veicolo è stato aggiornato con un look più deciso e maturo, introducendo la nuova colorazione Night Sepia, senza però rinunciare al frontale distintivo che ricorda un sorriso. Ami resta un terreno creativo per designer e un oggetto versatile, capace di sorprendere e divertire, confermandosi come l’enfant terrible della micro-mobilità urbana. Con questo aggiornamento, il piccolo veicolo mantiene il suo spirito unico e la capacità di catturare l’attenzione sulle strade cittadine.

Citroën Ami continua a ridefinire i codici della micro-mobilità con l’edizione speciale Dark Side

Parco giochi per designer e oggetto poliedrico, l’enfant terrible della micromobilità elettrica risveglia il lato oscuro di Watt in questo periodo di Halloween. Con la nuova serie speciale Citroën Ami Dark Side, presenta un’inedita tonalità Black Night: un nero opaco profondo che ne trasforma completamente la personalità, ravvivata da elementi grafici bianchi (adesivi, copricerchi). Pur conservando il suo spirito divertente e anticonformista, assume una personalità ribelle o elegante a seconda dell’umore. Questa versione Dark Side è fedele alla promessa di Citroën: una mobilità facile e accessibile, che riflette l’immagine di tutti.

Con Dark Side, Citroën Ami continua a dare nuova energia al territorio in cui è stata pioniera nel 2020, offrendo una soluzione di micromobilità delicata che ha colmato una lacuna in molte famiglie. Un oggetto di mobilità elettrica al 100%, compatto, conveniente e utilizzabile dai 14 anni in su (a seconda del Paese), offre una soluzione sicura con due posti protetti dalle intemperie, maneggevolezza, una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 75 km. Dal lancio, sono state vendute quasi 85.000 unità di Ami. Gli ordini per l’edizione Dark Side saranno aperti il ​​31 ottobre, con le prime consegne previste per gennaio 2026.

Questa nuova edizione speciale mantiene il nuovo design della gamma, ma presenta un esterno originale e animazioni grafiche che ne cambiano l’atteggiamento. Una tonalità esclusiva: sempre compatta e maliziosa, Citroën Ami esplora una nuova atmosfera adottando per la prima volta un colore nero. Chiamata Black Night, questa tonalità esclusiva è un nero opaco profondo. Con questo colore, l’atmosfera è audace e ribelle, oppure elegante e raffinata. Può essere furtiva o, al contrario, audace e piena di temperamento.

Questa tonalità nera contrasta con elementi grafici bianchi che la rendono viva: Nel 2025, Citroën Ami sfoggia un nuovo volto, sempre amichevole ma più maturo grazie a linee più nette. I fari anteriori, incorniciati da una decorazione nera a forma di palpebra, sono rialzati fino alla base del parabrezza, conferendole un aspetto più espressivo. Questi due fari sono collegati da una nuova capsula sagomata in rilievo a forma di un ampio sorriso, che esalta il carattere allegro e accogliente di Ami. Specificamente per Ami Dark Side, questa capsula presenta una finitura nera opaca delicatamente delineata da una finitura bianca. Questo elemento mette in risalto il logo del marchio, anch’esso di colore bianco.

Per enfatizzare il contrasto, l’edizione speciale Dark Side utilizza i copricerchi dell’Icy Color Pack. Questi definiscono graficamente il profilo laterale di Ami con una scacchiera di cubi bianchi. Il tema è ampliato da un esclusivo adesivo bianco e nero posizionato sul pannello laterale posteriore, con motivi a cubo dagli angoli arrotondati. Questo design è presente anche sulla grafica dedicata nella parte inferiore delle portiere.

Per accentuare la sua personalità e suggerire dinamismo, Citroën Ami Dark Side include un prominente spoiler posteriore. All’interno, con il Color Pack Dark Side: tre vani portaoggetti sulla plancia, un gancio portaborse davanti al sedile del passeggero e retine portaoggetti grigio chiaro che richiamano le cuciture grigie dei tappetini. Queste tonalità di grigio conferiscono un tocco di luminosità agli interni.

Citroën Ami Dark Side offre comfort a bordo con un sistema di infotainment incentrato su un supporto per smartphone, che raggruppa tutte le app del cliente, e su My Ami Play. L’app My Ami Play centralizza l’infotainment, controllabile tramite il pulsante Citroën Switch al volante, che gestisce radio, navigazione e app telefoniche (chiamate, musica, ecc.). Con l’app My Citroën, il software My Connect Box fornisce aggiornamenti sullo stato del veicolo (gestione della carica e dell’autonomia, chilometraggio, ecc.).

Citroën Ami Dark Side è disponibile per l’ordine da subito, a partire da 8.890 € in Francia e in tutta Europa: Ami Dark Side è disponibile per l’ordine da subito, a partire da 8.890 €, in Francia e in tutta Europa: Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Italia. Le consegne inizieranno a gennaio 2026. E poiché lo stile è per tutti e Ami rappresenta una soluzione di mobilità per tutti, il pacchetto My Ami Cargo e la versione My Ami for All sono disponibili anche con l’edizione speciale Dark Side.