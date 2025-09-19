Nuova Peugeot 308 è finalmente ordinabile in Italia con prezzi a partire da 33.140 euro

Da oltre decenni, PEUGEOT si distingue nel mercato europeo delle berline e station wagon del segmento C, affermandosi grazie a modelli apprezzati per il design innovativo, il piacere di guida e le prestazioni dinamiche. La PEUGEOT 308 ha da sempre rappresentato un punto di riferimento, confermandosi tra le più vendute in numerosi paesi.

Ordinabili in Italia la nuova Peugeot 308 e 308 SW

La nuova generazione della 308 porta l’esperienza di guida a un livello superiore, con un design completamente rinnovato, qualità dinamiche migliorate e una gamma di motorizzazioni più completa che soddisfa tutte le esigenze, inclusa la più efficiente PEUGEOT E-308. La compatta è proposta a partire da 33.140 euro per la versione berlina Hybrid 48V 145 CV, mentre la versione SW costa 1.000 euro in più.

La nuova gamma offre quattro opzioni di propulsione – elettrica, ibrida plug-in, ibrida e diesel – e cinque allestimenti: Style, Allure, GT, Business e GT Exclusive, combinando tecnologia, comfort e versatilità per ogni tipo di guidatore. La nuova PEUGEOT 308, progettate in Francia e prodotte nello stabilimento di Mulhouse, incarna l’eccellenza del marchio francese. Tutti i modelli, elettrici, ibridi o a combustione, sono coperti dalla PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, che garantisce affidabilità e durata delle batterie: fino a 8 anni o 160.000 km grazie al programma PEUGEOT CARE. Le prime consegne sono previste per l’autunno 2025.

Il design delle nuove 308 e 308 SW conferma lo stile francese distintivo del marchio. Per la prima volta, l’emblema PEUGEOT è illuminato, integrando elegantemente il radar di prossimità senza comprometterne la sicurezza. I filamenti luminosi evidenziano la calandra e i nuovi fari, mentre le linee dei parafanghi e la forma trapezoidale del paraurti anteriore trasmettono solidità e stabilità. Le prese d’aria laterali migliorano l’aerodinamica, riducendo consumi e ottimizzando l’autonomia dei motori elettrici e ibridi plug-in. La calandra in tinta carrozzeria, più larga al centro e più fitta ai lati, esalta la presenza visiva, mentre il frontale illuminato dell’allestimento GT sottolinea ulteriormente il carattere deciso della vettura.

La nuova PEUGEOT 308 si distingue per una firma luminosa unica e immediatamente riconoscibile: tre sottili artigli LED nella zona dei fari anteriori conferiscono al veicolo un’espressività senza precedenti. Questa firma iconica funge da luci diurne e indicatori di direzione sequenziali sugli allestimenti GT e GT Exclusive, incarnando appieno l’identità del marchio Peugeot. I fari anteriori sono stati riprogettati con moduli compatti disposti su due livelli (anabbaglianti in alto, abbaglianti in basso), quasi invisibili quando spenti, integrando le tecnologie Peugeot FULL LED e Matrix LED a seconda degli allestimenti.

Anche la parte posteriore è stata valorizzata con tre artigli LED inclinati su ogni lato della fascia laccata nera sopra l’emblema PEUGEOT, per una firma luminosa coerente e moderna. La nuova 308 mantiene lo stesso DNA stilistico della 308 SW, ma con due personalità differenti: la berlina appare sportiva e proporzionata, mentre la SW combina eleganza e praticità con un posteriore raffinato e un profilo filante.

I nuovi cerchi in lega diamantati da 17” o 18”, disponibili su Allure, GT e GT Exclusive, uniscono estetica, innovazione e aerodinamica, mentre le versioni elettriche adottano di serie cerchi diamantati da 18”. Gli allestimenti Style e Business presentano invece cerchi in alluminio nero. La gamma cromatica include il nuovo Blu Lagoa per la 308 e il Blu Ingaro per la 308 SW.

Gli interni riflettono la qualità del design esterno: il cruscotto è pulito, ergonomico e orientato verso il guidatore, integrando un touchscreen centrale da 10’’ e materiali premium come Alcantara e alluminio autentico. Il quadro strumenti digitale, con nuova grafica 3D opzionale o di serie, e i cinque i-Toggles sotto il touchscreen consentono controlli intuitivi e personalizzabili. L’illuminazione ambientale, regolabile in 8 colori, aggiunge un tocco di eleganza. La 308 SW offre praticità quotidiana grazie ai sedili posteriori divisibili 40/20/40 e al pianale del bagagliaio regolabile su due livelli, con volumi da 598 a 1.487 litri, completati da un portellone elettrico.

Il piacere di guida resta al centro dell’esperienza PEUGEOT. La nuova E-308 elettrica dispone di 156 CV, batteria da 58,4 kWh e autonomia fino a 450 km, con ricarica rapida da 100 kW fino all’80% in 32 minuti. La 308 ibrida plug-in offre 195 CV combinati e autonomia elettrica fino a 85 km, mentre l’ibrido da 145 CV e il diesel BlueHDi 130 completano l’offerta, assicurando prestazioni e efficienza per ogni esigenza.

Il comfort è garantito dai sedili anteriori sportivi ed eleganti, con certificazione AGR opzionale su Allure e GT, mentre massaggio e riscaldamento sono di serie sull’allestimento GT Exclusive, per un’esperienza di guida rilassante e personalizzata.

Le nuove PEUGEOT 308 e 308 SW si distinguono per interni eleganti e raffinati, con tessuti di alta qualità sugli allestimenti Allure e GT, e rivestimenti in Alcantara® sull’allestimento GT Exclusive per un comfort ancora maggiore. L’eleganza si estende alle modanature in alluminio originale, presenti su plancia, portiere e consolle centrale, mentre copricerchi e monogrammi rinnovati completano un design sobrio e sofisticato.

L’impegno di PEUGEOT per la sostenibilità è evidente: oltre il 30% dei materiali utilizzati sono ecologici, riciclati o rinnovabili. Più di 30 componenti polimerici, come il cruscotto in fibra di canapa e le plastiche riciclate di paraurti e vani portaoggetti, contribuiscono a un’auto con oltre l’85% di riciclabilità in massa e il 95% di recuperabilità. La 308 utilizza 405 kg di materiali riciclati, tra cui acciaio, alluminio e biomateriali, mentre la SW ne impiega 423 kg.

La produzione è interamente francese: il design nasce a Vélizy e l’assemblaggio avviene nello storico stabilimento di Mulhouse. Per la massima tranquillità, tutte le 308 beneficiano di aggiornamenti software da remoto e servizi connessi avanzati, come i-Connect e i-Connect Advanced con navigazione TomTom, intelligenza artificiale ChatGPT e controlli remoti tramite app MyPEUGEOT. Quest’ultima permette di monitorare manutenzione, geolocalizzazione, chiusura porte, precondizionamento termico e gestione della ricarica per le versioni ibride plug-in ed elettriche.

Le versioni elettriche E-308 offrono una guida ottimizzata grazie al Trip Planner, che calcola percorsi e stazioni di ricarica in base all’autonomia e alle condizioni di viaggio, e alla funzione “Plug & Charge”, che consente ricariche rapide senza badge o app aggiuntive. La predisposizione V2L permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW direttamente dalla batteria del veicolo.

In termini di garanzie, la Peugeot ELECTRIC PROMISE protegge i clienti con 8 anni o 160.000 km di copertura sul veicolo e sulla batteria, completata da un pass Free2Move per accedere a quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa.

L’insieme di eleganza, innovazione, sostenibilità e connettività fa delle nuove PEUGEOT 308 e 308 SW scelte ideali per chi cerca stile, comfort e serenità alla guida, unendo design raffinato e tecnologie all’avanguardia per un’esperienza completa su strada e in città.