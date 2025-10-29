Lancia: per rilanciare il brand ci vorrebbe qualcosa di simile

A proposito di Lancia di recente sono arrivati indiscrezioni poco incoraggianti. Si dice infatti che il brand sia uno di quelli che potrebbero subire tagli da parte di Stellantis che deve necessariamente ridurre i costi. La nuova Ypsilon non sta andando molto bene e dunque c’è il pericolo che i futuri progetti che sembravano certi possano invece essere rinviati a data da destinarsi.

Ipotizzato il design di una futura berlina Lancia ispirata alla Dodge Charger che potrebbe assomigliare alla futura Giulia

Nonostante ciò sul web i fan del marchio non si scoraggiano e immaginano futuri sviluppi per il marchio ipotizzando nuovi modelli attualmente non previsti. Questo è il caso del render che vi mostriamo in questo articolo pubblicato dall’utente Carrera4 del forum Autopareri. Questo ha immaginato una futura berlina Lancia su base Dodge Charger che a nostro avviso sarebbe proprio quello che ci vorrebbe per rilanciare il marchio e riportarlo ai fasti di un tempo.

Il design del modello sembra ispirarsi chiaramente alla nuova Dodge Charger, elemento che lascia ipotizzare alcune affinità stilistiche con la futura Alfa Romeo Giulia. Sebbene si tratti ancora di semplici speculazioni, diversi dettagli presenti nella proposta grafica offrono spunti interessanti su come potrebbe evolversi la berlina del Biscione.

Tra questi spicca il lunotto posteriore inclinato, che si raccorda armoniosamente con la coda in stile fastback, ricordando per certi versi la linea dell’Audi A6 e-tron. Nella visione di Carrera4, la vettura appare elegante ma al tempo stesso sportiva, con proporzioni importanti e una presenza su strada distintiva. Immaginandola con il tradizionale scudetto Alfa sul frontale e il logo “Giulia” sul posteriore, non è difficile visualizzare un modello che unisce raffinatezza e dinamismo, coerente con la tradizione estetica e sportiva del marchio italiano.