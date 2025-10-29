Jeep Compass BlackHawk 2.0 Flex sarà svelata al Salone dell’auto di San Paolo del 2025

Jeep in Brasile è nelle fasi finali di collaudo della nuova Jeep Compass BlackHawk, equipaggiata con il motore Turbo Hurricane 4 Flex da 2,0 litri. La presentazione ufficiale è prevista per il Salone dell’Auto di San Paolo 2025, mentre il lancio commerciale dovrebbe avvenire all’inizio del 2026. Alcuni prototipi del SUV sono già stati avvistati durante i test, caratterizzati dal propulsore capace di funzionare anche con carburanti derivati dalla canna da zucchero.

La nuova Jeep Compass BlackHawk sarà equipaggiata con il motore Turbo Hurricane 4 Flex da 2,0 litri

Attualmente, il motore Turbo Hurricane 2.0 a benzina sviluppa 272 cavalli e 40,7 kgfm di coppia. Con l’adozione della tecnologia flex-fuel, è probabile che l’unità ottenga un incremento di potenza quando alimentata a etanolo, mantenendo invariato il valore di coppia per entrambe le modalità di utilizzo.

La trasmissione automatica a nove rapporti e la trazione integrale permanente 4×4 Auto continueranno a far parte dell’equipaggiamento di serie. Secondo quanto riportato in precedenza da Auto Esporte, l’arrivo del propulsore 2.0 Hurricane Flex era già stato previsto per il 16 aprile 2024, confermando così le anticipazioni sul futuro della gamma Compass.

I prototipi della Jeep Compass BlackHawk 2.0 Turbo Flex non presentavano modifiche estetiche. Con il motore flex-fuel, il marchio potrebbe tornare con la versione Overland. Oltre al motore 2.0 Turbo Flex, la Jeep Compass avrà la sua versione mild hybrid a 48 volt nel 2026. Come anticipato il 12 settembre, Stellantis ha scelto di mantenere il cambio automatico a sei marce invece di utilizzare il cambio automatizzato e-DCT.

Il sistema ibrido a 48 volt della Jeep Compass BlackHawk funzionerà in combinazione con il motore 1.3 Turbo 270 Flex. Il motore elettrico aggiuntivo genera 28 CV e 5,6 kgfm di coppia. Tuttavia, il sistema MHEV a 48 volt offre due opzioni: aumentare potenza e coppia o ridurre i consumi. Seguendo la logica del sistema a 12 volt, il sistema a 48 volt sarà probabilmente denominato T270 Hybrid.

La batteria da 48 volt con una capacità di 0,9 kWh supporta il sistema ed è alimentata da entrambi i motori. Come il sistema a 12 volt di Pulse e Fastback, la batteria è posizionata sotto il sedile del conducente. La gestione elettronica controlla il funzionamento tra modalità termica, elettrica o ibrida, ottimizzando efficienza e consumi.