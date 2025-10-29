Nuova Alfa Romeo Giulietta su base Leapmotor B05? La stranissima voce che arriva dalla Spagna

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, secondo alcune indiscrezioni Opel potrebbe decidere di apporre il proprio badge sulla Leapmotor B10, trasformando il SUV cinese in un modello europeo. Sempre stando ai rumors questa volta provenienti dalla Spagna, la Leapmotor B05 potrebbe rappresentare la base di una possibile nuova Alfa Romeo Giulietta. La vettura, che dovrebbe essere prodotta a Saragozza in Spagna, scongiurerebbe così il timore di una Giulietta “made in China”, molto poco digeribile per i fan del Biscione. Ovviamente al momento si tratta di una semplice voce parecchio strana tra l’altro viste le recenti dichiarazioni del CEO Santo Ficili.

Folle voce dalla Spagna: una nuova Alfa Romeo Giulietta su base di Leapmotor B05

Occorre dire che tecnicamente la cosa sarebbe possibile dato che la Leapmotor B05 misura circa 4,4 metri, perfetta per il Segmento C, e la sua linea compatta e sportiva si presta facilmente a essere reinterpretata secondo gli stilemi Alfa Romeo per una eventuale nuova Alfa Romeo Giulietta. Tuttavia, emergono anche dubbi: la piattaforma Leapmotor è totalmente elettrica, con batterie LFP da 56 o 67 kWh, mentre Alfa ha appena dichiarato di non essere ancora pronta a un passaggio totale al “green”. Questo ha portato allo slittamento dei piani per le nuove Stelvio e Giulia, rimandate al post-2027.

Resterebbe aperta la possibilità di soluzioni ibride leggere o plug-in hybrid per una nuova Alfa Romeo Giulietta ma al momento nulla è confermato. Allo stato attuale, poche sono le certezze sul futuro del Biscione, a parte le nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Si era anche parlato di un modello di Segmento C fra Tonale e Junior, ma resta da capire se sarà una hatchback, un SUV o un crossover. Tra l’altro recenti indiscrezioni circolate nei giorni scorsi mettevano in serio dubbo anche l’arrivo di questo modello.

La Leapmotor Lafa 5 (come è nota la B05 in Cina, ndr) in allestimento Ultra

Di conseguenza ci sentiamo di dubitare fortemente di queste voci che però abbiamo deciso di riportavi ugualmente. Ad ogni modo nel corso del 2026 dovrebbero arrivare le prime risposte a quello che sarà il futuro di Alfa Romeo quando Stellantis presenterà il nuovo piano industriale per l’Italia.