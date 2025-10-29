Stellantis Fleet & Business Solutions protagonista ai Fleet Europe Days

Il 22 e 23 ottobre, presso il centro espositivo Luxexpo di Lussemburgo, Stellantis Fleet & Business Solutions si è distinta come protagonista principale ai Fleet Europe Days, il principale evento europeo per il settore Fleet e Mobility, che ha accolto oltre 1.500 professionisti del settore provenienti da tutto il continente. Per celebrare l’occasione, la divisione B2B di Stellantis ha inaugurato un caratteristico stand doppio con aree spaziose e una sala riunioni dedicata.

Stellantis Fleet & Business Solutions ha avuto una presenza di spicco ai Fleet Europe Days

Stellantis Fleet & Business Solutions offre un portfolio che include 14 marchi iconici più Leapmotor, progettato per soddisfare le diverse esigenze dei clienti B2B. L’azienda fornisce soluzioni di mobilità che spaziano dalle agili city car ai van più venduti in Europa. A dimostrazione dell’ampiezza di questa offerta, un’area dedicata ha presentato la nuova Jeep Compass, un SUV tecnologicamente avanzato dotato di propulsione e-Hybrid, che combina perfettamente motori elettrici e tradizionali per offrire un’accelerazione più potente e un’esperienza di guida più fluida.

Un biglietto da visita importante per i visitatori, che hanno potuto godere anche di un’altra esclusiva opportunità: un test drive del modello di punta di DS Automobiles, la DS N° 8, una vettura completamente elettrica con un’autonomia di ben 750 km. Un veicolo che arricchisce ulteriormente la gamma elettrica di Stellantis, che ora conta 68 modelli, guidando la transizione verso una mobilità sostenibile.

Stellantis Fleet & Business Solutions non si limita a offrire veicoli, ma propone un ecosistema completo di servizi su misura per clienti B2B di ogni dimensione. Tra le soluzioni disponibili ci sono Free2Move Charge Business, che supporta l’elettrificazione delle flotte con sistemi di ricarica end-to-end, e Mobilisights, che permette di accedere ai dati dei veicoli in tempo reale per ottimizzare prestazioni e decisioni operative. Connect Fleet sfrutta l’analisi dei dati per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, mentre Stellantis Fleet Services gestisce le flotte a lungo termine per ottimizzare il TCO.

Per i veicoli commerciali leggeri, CustomFit garantisce modifiche personalizzate con standard elevati di qualità e sicurezza. Allo stand, gli esperti di Free2Move Charge Business e Mobilisights hanno presentato personalmente l’intera gamma di servizi, dialogando con operatori e clienti per illustrare i vantaggi concreti della gestione integrata della flotta.

“Questo evento è una pietra miliare per il nostro settore”, ha dichiarato Joel Verany, responsabile di Stellantis B2B Enlarged Europe. “La nostra attività si basa sull’ascolto e sulla connessione con i nostri clienti per partnership a lungo termine. Solo attraverso un coinvolgimento diretto possiamo supportare la loro crescita e le loro esigenze di gestione della flotta, guidati dalla nostra filosofia Connect-Develop-Care. Incontrarsi di persona ci consente di evolvere costantemente la nostra offerta di servizi e di posizionarci come unico punto di contatto per qualsiasi sfida aziendale legata alla mobilità”.