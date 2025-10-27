Nuova Lancia Gamma: i tagli di Stellantis al brand mettono a rischio il suo debutto?

Questa mattina ha fatto molto rumore la voce proveniente dalla Francia secondo cui il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa sta rivenendo i piani dei marchi del gruppo con tagli importanti. Tra i marchi coinvolti DS Automobiles, Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Per tutti questi marchi sono previsti cambiamenti rispetto ai piani precedenti. Per quanto riguarda Lancia, il debutto della nuova Ypsilon in Europa non è stato entusiasmante e questo potrebbe provocare delle conseguenze per quanto concerne l’arrivo dei futuri modelli previsti. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Lancia Gamma e Delta.

Nuova Lancia Gamma: i tagli decisi da Antonio Filosa finiranno per influenzare il suo debutto che ormai sembrava ad un passo?

La nuova Lancia Gamma è attualmente in fase di pre produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dove già sono presenti alcune unità. Dunque pare strano che possa esserci a questo punto un passo indietro. Al massimo potrebbero esserci dei cambiamenti per quanto riguarda la data di debutto e magari qualche novità per quanto concerne la sua gamma, ma dubitiamo che a questo punto il suo debutto sia a rischio anche se le voci uscite questa mattina sembravano addirittura ipotizzare il peggio per questo atteso modello. Ancora più incerto pare il destino della nuova Lancia Delta il cui debutto era previsto tra fine 2028 e inizi 2029 ma a questo punto con i tagli ipotizzati da Antonio Filosa potrebbe anche non vedere mai la luce.

Nuova Lancia Gamma dovrebbe essere la futura top di gamma del brand premium di Stellantis. Si tratterà di un SUV dalle forme molto aerodinamiche e dalle dimensioni imponenti per essere una Lancia. Si parla infatti di una lunghezza di 4,7 metri grazie all’utilizzo della piattaforma STLA medium. Il SUV arriverebbe sul mercato in versione elettrica e ibrida. A questo punto si attendono notizie ufficiali da parte di Stellantis per capire quella che sarà l’evoluzione della gamma di Lancia nei prossimi anni.