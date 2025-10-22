Nuova Citroën ëC3 “Urban Range”: sino al 31 ottobre si potrà acquistare a 6.900 euro

Citroën compie un nuovo passo verso la democratizzazione della mobilità elettrica con la nuova ëC3 “Urban Range”, ora disponibile a partire da 6.900 euro grazie agli incentivi statali validi fino al 31 ottobre. Per aderire al programma è sufficiente collegarsi alla piattaforma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pensata per promuovere l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Nuova Citroën ëC3 “Urban Range”: l’elettrica davvero per tutti, a 6.900 euro

La nuova ëC3 “Urban Range” è equipaggiata con una batteria LFP da 30 kWh, capace di offrire 304 km di autonomia nel ciclo urbano. Il motore da 113 CV garantisce prestazioni brillanti e grande agilità in città, mentre la batteria compatta e leggera ne facilita la manovrabilità e la ricarica domestica. Pur adottando una configurazione più efficiente, la ëC3 mantiene tutte le caratteristiche distintive del modello, tra cui spaziosità, comfort e sospensioni Citroën Advanced Comfort, di serie anche sull’allestimento d’ingresso You.

Prodotta in Europa, la nuova Citroën ë-C3 “Urban Range” rappresenta una risposta concreta e accessibile alle sfide della transizione energetica, offrendo un perfetto equilibrio tra sostenibilità e praticità. Si posiziona come anello di congiunzione tra la Citroën Ami, soluzione di micromobilità elettrica, e la ëC3 con autonomia fino a 440 km in città. La ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW, disponibile in opzione, soddisfa le esigenze della vita urbana mantenendo costi contenuti.

La gamma Citroën si conferma in costante evoluzione, con modelli come la nuova C3 Aircross, SUV multienergia fino a 7 posti, disponibile in versione elettrica da 11.900 euro con incentivi, e le aggiornate C4, C4X e C5 Aircross, più moderne e tecnologiche. Completa l’offerta il programma “Citroën We Care”, che offre fino a 8 anni di copertura, garantendo serenità e fiducia a chi sceglie di abbracciare la mobilità elettrica. Questa strategia rafforza l’impegno del marchio francese nel rendere l’elettrico pratico, accessibile e sicuro per tutti.