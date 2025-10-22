in Citroen

Nuova Citroën ëC3 “Urban Range”: sino al 31 ottobre si potrà acquistare a 6.900 euro

Citroën compie un nuovo passo nella democratizzazione della mobilità elettrica con la Nuova ëC3 “Urban Range”

di

Nuova Citroën ëC3 Urban Range

Citroën compie un nuovo passo verso la democratizzazione della mobilità elettrica con la nuova ëC3 “Urban Range”, ora disponibile a partire da 6.900 euro grazie agli incentivi statali validi fino al 31 ottobre. Per aderire al programma è sufficiente collegarsi alla piattaforma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pensata per promuovere l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Nuova Citroën ëC3 “Urban Range”: l’elettrica davvero per tutti, a 6.900 euro

La nuova ëC3 “Urban Range” è equipaggiata con una batteria LFP da 30 kWh, capace di offrire 304 km di autonomia nel ciclo urbano. Il motore da 113 CV garantisce prestazioni brillanti e grande agilità in città, mentre la batteria compatta e leggera ne facilita la manovrabilità e la ricarica domestica. Pur adottando una configurazione più efficiente, la ëC3 mantiene tutte le caratteristiche distintive del modello, tra cui spaziosità, comfort e sospensioni Citroën Advanced Comfort, di serie anche sull’allestimento d’ingresso You.

Prodotta in Europa, la nuova Citroën ë-C3 “Urban Range” rappresenta una risposta concreta e accessibile alle sfide della transizione energetica, offrendo un perfetto equilibrio tra sostenibilità e praticità. Si posiziona come anello di congiunzione tra la Citroën Ami, soluzione di micromobilità elettrica, e la ëC3 con autonomia fino a 440 km in città. La ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW, disponibile in opzione, soddisfa le esigenze della vita urbana mantenendo costi contenuti.

Citroën compie un nuovo passo nella democratizzazione della mobilità elettrica con la Nuova ëC3 “Urban Range”

La gamma Citroën si conferma in costante evoluzione, con modelli come la nuova C3 Aircross, SUV multienergia fino a 7 posti, disponibile in versione elettrica da 11.900 euro con incentivi, e le aggiornate C4, C4X e C5 Aircross, più moderne e tecnologiche. Completa l’offerta il programma “Citroën We Care”, che offre fino a 8 anni di copertura, garantendo serenità e fiducia a chi sceglie di abbracciare la mobilità elettrica. Questa strategia rafforza l’impegno del marchio francese nel rendere l’elettrico pratico, accessibile e sicuro per tutti.

LinkedInTelegramWhatsApp

Citroen e-C3