Amazon amplia la sua rete di trasporto in Spagna con oltre 300 furgoni elettrici Stellantis

Amazon amplia la sua rete di trasporto sostenibile in Spagna con oltre 300 furgoni elettrici Stellantis, che entreranno in servizio questo autunno in città come Madrid, Barcellona, Siviglia e Valencia. Secondo un comunicato aziendale, i nuovi mezzi contribuiranno a completare la rete di trasporto a zero emissioni di Amazon in Europa, già gestita dai partner di consegna. La rete include una varietà di veicoli elettrici, tra cui carretti, scooter, biciclette da carico, furgoni, ciclomotori e camion, tutti pensati per ridurre l’impatto ambientale delle consegne urbane e garantire un servizio efficiente e sostenibile nelle principali città europee.

“Ampliando l’uso di veicoli elettrici in Spagna per consegnare i pacchi Amazon ai nostri clienti, non solo contribuiamo a ridurre le emissioni di carbonio, ma creiamo anche un’esperienza di consegna più silenziosa ed efficiente nei quartieri in cui vengono consegnati i nostri pacchi”, ha affermato Ruth Díaz, direttore generale di Amazon in Spagna.

I nuovi furgoni acquisiti da Amazon sono quattro modelli elettrici del gruppo Stellantis (Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e e Fiat e-Scudo) e dovrebbero consentire ad Amazon di consegnare più di 10 milioni di pacchi all’anno. I furgoni, ottimizzati per le operazioni di consegna, sono dotati di funzionalità avanzate di sicurezza ed efficienza, tra cui protezione adattiva del vano di carico, limite di velocità di 100 km/h, maniglie ergonomiche, illuminazione del vano di carico attivata dal movimento e sistemi di chiusura di sicurezza, oltre a strumenti essenziali per assistere gli autisti nelle consegne.

Amazon ribadisce il suo impegno a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2040 grazie al Climate Pledge, evidenziando come la decarbonizzazione della rete di trasporto giochi un ruolo centrale nel raggiungimento di questo obiettivo. L’azienda sta migliorando l’efficienza dei percorsi, aumentando l’impiego di veicoli a zero emissioni e carburanti alternativi e collaborando con governi e industria per accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica.

Entro il 2025, circa 5.000 furgoni elettrici entreranno a far parte della rete di trasporto europea, segnando la più grande distribuzione di veicoli elettrici dell’azienda in Europa fino a oggi. Parallelamente, Amazon ha annunciato il suo più grande ordine di camion elettrici pesanti (eHGV), con oltre 200 veicoli che saranno operativi entro fine anno. Questi mezzi gestiranno il trasporto dei rimorchi tra centri di distribuzione, centri di smistamento e stazioni logistiche, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda verso una logistica più sostenibile.

L’azienda stima che, una volta operativi, questi nuovi camion a zero emissioni trasporteranno oltre 350 milioni di pacchi all’anno. Inoltre, per supportare i veicoli elettrici nella sua rete di trasporto, Amazon installerà stazioni di ricarica da 360 kW in punti strategici, consentendo ai suoi camion e furgoni di caricare le batterie dal 20% all’80% in poco più di un’ora.

Oltre ai camion e ai furgoni elettrici, Amazon continua ad ampliare la sua rete di micromobilità, consegnando i pacchi a piedi o con veicoli a emissioni zero nei centri cittadini. L’azienda conta già più di 60 centri di questo tipo in 45 città europee, tra cui le città spagnole di Madrid, Barcellona, ​​Saragozza, Siviglia, Malaga e Granada.