Citroën svela la sua prima monoposto di Formula E

Citroën nelle scorse ore ha mostrato le prime immagini ufficiali della sua nuova monoposto di Formula E con cui farà il suo debutto nella massima competizione automobilistica per EV. La monoposto GEN3 Evo è una sintesi di potenza ed efficienza . Più veloce, leggera ed efficiente che mai, questa vettura incarna la visione di un motorsport sostenibile: un laboratorio di prestazioni dove ogni kilowatt conta. Il suo telaio è ultraleggero e rigido. Sviluppata sul telaio GEN3 di Spark Racing Technology, la monoposto adotta una monoscocca in fibra di carbonio che soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza FIA. Con un peso minimo di 859 kg, pilota incluso, guadagna in agilità ed efficienza energetica, offrendo dinamiche vicine a quelle delle monoposto termiche, pur rimanendo completamente elettrica.

Vanta un’accelerazione mozzafiato. Sotto il suo aspetto affilato, l’auto nasconde un propulsore elettrico che eroga fino a 350 kW (circa 470 CV), consentendo un’accelerazione spettacolare: da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi. La velocità massima è di circa 320 km/h, rendendo la GEN3 Evo la monoposto elettrica più veloce mai iscritta al campionato FIA.

Una grande innovazione della generazione GEN3: la presenza di due motori elettrici per un recupero energetico record. In condizioni normali, il motore posteriore fornisce la propulsione, mentre quello anteriore è dedicato alla rigenerazione energetica. In “modalità Attacco”, i due motori si combinano per trasformare la vettura in trazione integrale. Insieme, possono recuperare fino a 600 kW di energia in frenata, consentendo di riutilizzare quasi il 50% dell’energia consumata durante un e-Prix. L’energia è immagazzinata in una batteria da circa 47 kWh, sviluppata per offrire potenza istantanea, stabilità termica e durata.

La monoposto è sviluppata direttamente nel cuore di Stellantis Motorsport a Satory, sotto la direzione di Jean Marc Finot. La vettura beneficia di quasi 11 anni di esperienza nel campionato di Formula E, con un know-how unico nella progettazione, nel funzionamento e nell’ottimizzazione di monoposto 100% elettriche di alto livello. Un team dedicato mette a disposizione di Citroën tutti i suoi elevati standard, la sua passione e la sua scienza delle corse in Formula E.

“Facciamo molto più che progettare una monoposto: facciamo rivivere la passione Citroën in uno dei campionati più visionari al mondo. Con quasi undici anni di esperienza in Formula E, diverse decine di ingegneri e tecnici mettono ogni giorno al servizio del Marchio i loro elevati standard, la loro conoscenza delle corse e il loro entusiasmo. Questa competenza, acquisita nel corso delle stagioni, ci permette oggi di padroneggiare l’equilibrio essenziale tra gestione della potenza, efficienza all’avanguardia e affidabilità, che rimane un fondamento essenziale.” Jean Marc Finot – Direttore Motorsport di Stellantis.

Fin dal primo sguardo, la nuova livrea Formula E del costruttore francese detta il tono: audacia, energia e una dichiarazione d’identità . Sviluppata dal Centro Stile Citroën, è una sfumatura di colore che si allunga come un’accelerazione. Il rosso e il blu sono separati da due bande bianche che richiamano il tema grafico degli chevron stampati sulla carrozzeria della vettura. L’effetto complessivo è potente e molto grafico.

Nella parte anteriore, un rosso vibrante illumina il muso della monoposto: una tonalità che trasuda passione, sportività e tradizione Citroën. Questa tonalità è la firma del brand francese, quella che ne fa battere il cuore, simbolo di un marchio che non ha mai smesso di emozionare su strada e in pista. Poi lo sguardo scivola lungo la carrozzeria, catturato da una sfumatura millimetrica, lavorata con la precisione di un orafo. Il rosso si allunga e sfuma in un movimento tecnico. Il gesto è netto, controllato, contemporaneo: performance e eleganza si incontrano.

Il bianco immacolato e il blu elettrico prendono il sopravvento, creando una composizione tricolore che Citroën ha scelto per il campionato di Formula E. Tre colori, tre promesse: passione, tecnologia, orgoglio. Un chiaro omaggio alla Francia, al suo savoir-faire e al suo spirito di innovazione. Questa livrea, audace e raffinata al tempo stesso, incarna i colori di un Paese, l’orgoglio di un costruttore e l’eleganza di una visione.

Xavier Chardon, CEO Citroën, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di entrare ufficialmente a far parte del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Arriviamo con la stessa determinazione a imparare, progredire e competere che ha permesso a Citroën di vincere ogni volta che ha partecipato a un nuovo campionato, come Rally Raid, WRC o WTCC. Il motorsport è un settore che ha plasmato la storia e la leggenda di Citroën per oltre 60 anni. È il cuore pulsante della passione automobilistica. Partecipando a una competizione 100% elettrica, responsabile e impegnata, condividiamo valori forti e lungimiranti. Un’avventura elettrica, innovativa e piena di passione, che incarna la nostra visione della mobilità di domani. È un format di competizione nel cuore delle città, che ci permette di raggiungere un pubblico giovane e connesso. Offre una straordinaria fonte di ispirazione tecnologica e una vetrina internazionale per il Marchio. Infine, questa monoposto sfoggia una livrea tricolore, a dimostrazione dell’orgoglio di rappresentare il know-how francese sui circuiti.”