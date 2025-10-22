La Opel Corsa Ultimate dimostra che il lusso non è solo per i SUV giganti

La quota di veicoli elettrici in Europa fluttua, anche con una certa timidezza, tra il 7% e il 15% a seconda del mercato. Ma è del tutto naturale, e commercialmente obbligatorio, che i marchi si diano da fare per incrementare le vendite, specialmente nel segmento cruciale della mobilità urbana. Opel si è già distinta in questa crociata verde con la sua Corsa Electric, l’utilitaria di punta che, dopo aver ricevuto un interessante aumento di autonomia oltre i 400 chilometri con una singola carica nella scorsa primavera, ora punta dritto al lusso compatto.

È il momento dell’introduzione dell’allestimento Ultimate. Posizionandosi un gradino sopra la sportiva GS, finora l’allestimento più agguerrito, la Corsa Electric Ultimate promette di essere l’opzione più interessante e anche la più completa. Opel offre una versione più ricca, ma che si posiziona strategicamente con un prezzo più vantaggioso. In Germania, dove il modello è già disponibile, ha un prezzo di 31.260 euro, con uno sbalorditivo sconto del 20% rispetto alla Corsa GS a parità di optional.

La Corsa Electric “lussuosa” non si accontenta di qualche gadget extra. Brilla con un tetto nero lucido in contrasto con il colore della carrozzeria e sfoggia cerchi in lega diamantati da 16 pollici. Tuttavia, la vera abbondanza si concentra nell’abitacolo, dove la Corsa Electric Ultimate schiera un vero e proprio arsenale di dotazioni di serie che, di solito, costano lacrime e optional aggiuntivi.

Ci sono i due schermi digitali da 10 pollici (uno per il cruscotto e uno touch per l’infotainment), i fari anteriori antiabbaglianti adattivi “Intelli-Lux Matrix”, una tecnologia degna di un’ammiraglia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, una telecamera posteriore a 180°, climatizzatore automatico e vetri posteriori oscurati con isolamento termico “Solar Protect”.

La potenza della Corsa Electric Ultimate è gestita da un motore elettrico da 136 CV e una batteria agli ioni di litio, confermando l’autonomia di oltre 400 chilometri che la rende ideale per la città e anche per una gita fuori porta senza troppa ansia da ricarica. E se tutto questo non bastasse, è possibile aggiungere il pacchetto comfort “GS & Ultimate” che incrementa il carico tecnologico e, soprattutto, la sicurezza di guida con cruise control adattivo con funzione Stop & Go e l’assistenza attiva al mantenimento della corsia.