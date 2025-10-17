La storica DS è stata votata in Germania “Golden Classic 2025”

La storica DS è una delle “Classiche d’Oro 2025“. I lettori della rivista automobilistica tedesca Auto Bild Klassik hanno votato il leggendario modello vincitore nella categoria “Berline”. Il prestigioso premio è un regalo appropriato per il 70° compleanno della “Dea”, come la DS è affettuosamente chiamata non solo dagli appassionati di auto d’epoca francesi. I festeggiamenti per il compleanno si terranno questo fine settimana a Parigi.

Auto Bild Klassik premia la DS come vincitrice nella categoria berline del premio “Golden Classic 2025”

Presentata nel 1955, la DS è una delle automobili più iconiche della storia. Questa berlina d’avanguardia non solo ha inaugurato una nuova era nel design automobilistico francese. Con la sua tecnologia rivoluzionaria, tra cui i fari autosterzanti e le sospensioni idropneumatiche, la vettura è stata anche una delle auto più innovative del suo tempo. Venerata in patria come “La Déesse” (la Dea), la DS è ancora considerata un capolavoro di design e ingegneria, esattamente 70 anni dopo il suo lancio. Nel concorso “Golden Classic 2025”, questa storica auto ha prevalso nettamente su nove berline concorrenti.

Settant’anni fa, la storica vettura ha gettato le basi dell’attuale marchio premium parigino, DS Automobiles. Fondato come marchio indipendente a Parigi nel 2014, il marchio mira a portare i valori di innovazione e comfort nell’era moderna. Gli ultimi esempi sono i nuovi veicoli premium: N°8, un SUV coupé 100% elettrico, e la nuova DS N°4, una berlina compatta.

Questo fine settimana, il 18 e 19 ottobre 2025, si terrà a Parigi la celebrazione ufficiale del DS Jubilee de Platine. La casa transalpina e L’Aventure DS, il dipartimento dedicato alla conservazione e alla presentazione dei modelli storici della casa francese, supporteranno l’evento con una serie di spettacolari veicoli espositivi.