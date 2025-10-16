DS Penske: Lindsay Brewer è stata scelta dalla scuderia per i test pre-stagionali

La dodicesima stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E a cui parteciperà anche il team DS Penske prenderà il via il 27 ottobre 2025 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, dove si svolgeranno i test ufficiali pre-stagionali con la partecipazione di tutti i team e piloti della griglia.

La pilota americana rappresenterà DS Automobiles e Penske Autosport insieme alla promettente Jessica Edgar

L’evento segna l’inizio di una nuova fase per la serie 100% elettrica, che continua a distinguersi non solo per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, ma anche per l’impegno concreto verso l’inclusione e le pari opportunità. In questa prospettiva, la Formula E organizzerà per il secondo anno consecutivo una giornata di test interamente dedicata alle donne, prevista per il 31 ottobre, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti femminili e favorire la loro presenza nel motorsport internazionale.

Questi piloti, che rappresentano l’élite mondiale in categorie prestigiose (F1 Academy, FIA Endurance Championship, W Series, ecc.), si sfideranno a bordo delle monoposto Gen3 Evo in due sessioni di guida cronometrate. Lindsay Brewer rappresenterà il team franco-americano di DS Automobiles e Penske Autosport. La pilota professionista 28enne del Colorado (USA) vanta una vasta esperienza nel motorsport (Indy Pro 2000, Indy NXT) e attualmente gareggia nel Lamborghini Super Trofeo Nord America. Dopo la straordinaria vittoria a Road America lo scorso agosto, Lindsay punta ora alle massime prestazioni al volante della DS E-TENSE FE25.

Al suo fianco, la britannica Jessica Edgar (20), ex pilota della F1 Academy, difenderà i colori della DS Penske. I test femminili si svolgeranno il 31 ottobre presso l’autodromo Ricardo Tormo di Valencia tra le 9:00 e le 17:00 CET “Siamo lieti di avere Lindsay nel nostro team per i test femminili. È un vero talento in pista e sui social media. Sono certo che metterà in luce l’esperienza di DS Automobiles. Con Lindsay Brewer e Jessica Edgar, abbiamo una coppia forte che sarà tra le migliori in gara”, ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance.