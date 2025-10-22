Fiat Grizzly: tra un anno il SUV che sarà capace di impensierire Dacia Duster

Tra un anno esatto, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire il debutto di Fiat Grizzly. Al momento il suo è un soprannome ma sono in tanti a pensare che alla fine si chiamerà proprio così il SUV che per un lungo periodo è stato soprannominato Giga Panda e Pandissima. Quello che in tanti si domandano a proposito di questo modello e se davvero come pare sarà in grado di dare serio filo da torcere ad un rivale del calibro di Dacia Duster. A nostro avviso la risposta sarà affermativa, in particolar modo qui da noi in Italia dove storicamente le vetture di Fiat hanno una marcia in più.

Tra i SUV presso arriverà un pezzo da novanta: ci riferiamo alla nuova Fiat Grizzly

In questo modo dunque Fiat Grizzly dovrebbe consentire alla casa torinese di recuperare preziose quote di mercato per troppo tempo lasciate alla concorrenza. Con una lunghezza intorno ai 4,4 metri questo SUV dalle forme squadrate si candida a diventare in breve tempo un campione delle vendite per Fiat. In certi mercati si pensa che possa fare davvero bene forse anche al di sopra delle più roseee aspettative. Prodotto a Kenitra in Marocco insieme alla nuova Fiat Fastback su piattaforma smart car di Stellantis si dovrebbe caratterizzare per un ottimo rapporto qualità prezzo. Qui vi mostriamo alcuni recenti render che immaginano così il suo design. Da essi appare evidente la somiglianza soprattutto al frontale ma anche negli intenri con Fiat Grande Panda.

Ricordiamo che Fiat Grizzly sarà proposto in versione a 5 e 7 posti con motori elettrici o ibridi. Anche il benzina potrebbe esserci ma forse solo in alcuni mercati. Non escludiamo però che alla fine come accaduto per la Grande Panda venga commercializzato anche in Italia la versione termica pura. Se il debutto è previsto ad ottobre 2026 è probabile però che le prime immagini senza veli del modello vengano rivelate alcuni mesi prima. Ricordiamo infine che il suo debutto sarà preceduto da quello della nuova Fiat Fastback a giugno 2026.