Finale emozionante per l’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 

Il finale dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 “powered by GSE ” non avrebbe potuto essere più emozionante. Fino all’ultima prova speciale, lo spagnolo Alex Español e il belga Tom Heindrichs si sono battuti per ogni punto al Central European Rally (CER). Quando è arrivato il momento della decisiva “Power Stage” (SS10) domenica pomeriggio, l’iberico era praticamente in vantaggio di soli tre punti. Attacco totale, tutto o niente, era il motto per entrambi. Nel caso di Alex “Sito” Español, alla fine non è stato un successo. A pochi chilometri dal traguardo, il pilota della Opel España ha perso il controllo del suo veicolo in un passaggio molto veloce e si è ribaltato. Grazie agli elevati standard di sicurezza della Opel Corsa Rally Electric, sia Español che il suo copilota Borja Odriozola ne sono usciti indenni.

Finale mozzafiato per l’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 “powered by GSE”

Questo ha spianato la strada al secondo classificato Tom Heindrichs per la vittoria del campionato: “Ci vorrà un po’ prima che tutto venga assimilato”, ha ammesso il ventunenne del Belgio tedesco, che, come sempre, si è lasciato guidare dagli annunci del suo copilota Jonas Schmitz. “È stata una stagione difficile in cui non tutto è andato sempre secondo i piani. Ma abbiamo accettato ogni sfida. Questo ci ha resi forti e ci ha aiutato a mantenere la calma in questa finale serrata. Mi dispiace per Sito, era un avversario estremamente forte. Anche noi abbiamo avuto i nostri momenti difficili nella Power Stage, ma abbiamo portato a casa il titolo e ne siamo estremamente felici”.

Grazie a questo trionfo, il fratello minore del campione del mondo rally in carica Thierry Neuville si unirà all’ADAC Opel Rally Junior Team e affronterà i migliori talenti rally europei nel Campionato Europeo Rally Junior FIA a bordo di una Opel Corsa Rally4 supportata da Stohl Racing. “Questo era il nostro obiettivo”, ha detto Heindrichs raggiante. “Sono estremamente orgoglioso di tutto il team e di Jonas, che ha fatto un lavoro fantastico. Non posso che ringraziare tutti i partner senza i quali questo non sarebbe stato possibile. Non ho mai imparato così tanto come in questa stagione!”

Altrettanto soddisfatto è stato Marcel Neulinger per la sua prima vittoria in gara nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Venerdì pomeriggio, l’austriaco ha preso il comando della classifica insieme al copilota Jakob Ruhsam, con i primi due dei quattro migliori tempi in prova speciale, e non l’ha ceduto fino al traguardo. Dopo la “Power Stage” e un totale di 127 chilometri di prova speciale, il suo vantaggio sul secondo classificato Heindrichs era di soli 2,1 secondi! “La vittoria è una sensazione fantastica”, ha detto il ventenne.

Al terzo posto, Christian Lemke e la copilota Jennifer Gräfe hanno festeggiato un altro podio, chiudendo la stagione. A un passo dal podio, ma ancora una volta forti con due migliori tempi in prova speciale, i fratelli francesi Anthony e Adrien Rott hanno concluso al quarto posto, davanti alla coppia tedesca Kilian Nierenz/Milena Raithel. La coppia dell’Alta Franconia si è così assicurata il terzo posto nella classifica finale.

Anche Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport, si è detto emozionato per l’emozionante finale dell’ADAC Opel: “Oggi ho sentito due cuori battere nel petto. Da un lato, il finale non avrebbe potuto essere più fantastico: un’intera stagione si è decisa nell’ultima prova speciale, ai massimi livelli. Entrambi gli aspiranti al titolo hanno dovuto dimostrare esattamente ciò che rende il motorsport così affascinante: ovvero dare il massimo con la massima concentrazione. Dall’altro lato, c’è questa discrepanza tra chi giustamente festeggia e partirà il prossimo anno nel team ufficiale del Campionato Europeo Junior, e l’altro che se lo sarebbe meritato, ha dato tutto ed è finito sul tetto. Sito ora torna a casa al secondo posto, dopo essere stato in cima alla classifica dall’inizio della stagione. Questo è il motorsport in tutte le sue sfaccettature, unito in un finale incredibilmente emozionante”.

Come lo scorso anno, l’ADAC Opel Electric Rally Cup ha allestito la sua area di servizio a Hauzenberg. La Corsa Rally Electric e la nuova Opel Mokka GSE Rally da 207 kW (281 CV) , guidata dal campione europeo juniores Calle Carlberg come vettura di punta, sono diventate le principali attrazioni della cittadina a nord-est di Passau. Domenica, le veloci auto elettriche hanno attraversato la piazza del mercato e hanno offerto ai visitatori una visione ravvicinata della prima coppa monomarca di rally elettrica al mondo.