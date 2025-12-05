Fiat a novembre in testa al mercato con tre modelli tra i 10 più venduti in Brasile

Fiat chiude il mese di novembre al comando del mercato brasiliano, registrando 45.105 immatricolazioni. Il brand rafforza così la sua leadership, portando tre modelli nella top 10 delle auto più vendute del Paese. Strada domina la classifica con 13.019 unità, seguita dalla Argo, che conquista il sesto posto con 8.386 vendite. A completare il risultato c’è la Mobi, decima con 7.188 unità immatricolate. Un mese particolarmente positivo che conferma la forte presenza di Fiat nel mercato automobilistico brasiliano.

Nei dati annuali, Fiat rimane leader di mercato con 89.482 unità vendute

Nel segmento delle berline, Fiat è leader con 15.579 immatricolazioni e una quota di mercato del 27,3% a novembre. Il marchio mantiene la leadership tra i pick-up con 17.665 unità immatricolate il mese scorso. Nella categoria B-Pickup, Strada occupa il primo posto con 13.019 unità vendute e una quota di mercato del 73,1 per cento nel segmento. Toro è leader anche nella categoria C-Pickup con 4.268 unità vendute e una quota di mercato del 45,4 per cento. Tra i furgoni, il Fiorino si conferma il veicolo commerciale più venduto nella categoria B+C-Van, con 1.399 unità vendute.

“Chiudere un altro mese da leader di mercato e con tre modelli tra i 10 più venduti nel Paese è motivo di orgoglio per Fiat. Questi risultati riflettono il nostro impegno nello sviluppo e nell’offerta di vetture che uniscono innovazione e prestazioni a prezzi competitivi”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Anche i risultati di Fiat sono positivi per l’anno in corso. Il marchio è leader di mercato nel 2025 con una quota del 21 per cento e 480.399 unità vendute, con un vantaggio di 89.482 unità sul secondo marchio. Nel complesso, la casa torinese continua ad avere tre modelli nella TOP 10: Strada al 1° posto (128.365 unità immatricolate), Argo al 3° (92.380 unità vendute) e Mobi all’8° (66.581 unità vendute). Oltre a essere leader nei segmenti Hatchback, Pickup e Van, Fiat è leader anche tra i SUV ibridi con una quota di mercato del 25,7 per cento e 39.183 unità vendute dei modelli Pulse e Fastback nel Paese.