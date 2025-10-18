Nuova Alfa Romeo Tonale: la futura generazione nel 2027 avrà dimensioni simili all’attuale Stelvio

Nuova Alfa Romeo Tonale è la nuova generazione del SUV in arrivo entro la fine del 2027. Il modello sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium. Si tratterà di un modello molto diverso da quello attuale, tanto che qualcuno mette in dubbio che il nome scelto sia sempre quello di Tonale, che come sappiamo ha appena ricevuto un restyling. Questo futuro modello sarà fortemente imparentato con la nuova Jeep Compass con cui condividerà piattaforma, tecnologie e gran parte dei motori. Si differenzierà però oltre che per il design anche per le dimensioni.

Dimensioni maggiori e design molto diverso per la nuova Alfa Romeo Tonale in arrivo a fine 2027

Infatti la nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe avere dimensioni maggiori rispetto alla nuova Compass che misura circa 4,5 metri. Si dice che il nuovo SUV di segmento C del biscione possa misurare oltre i 4,6 metri forse addirittura 4,65 metri e quindi avere dimensioni simili a quelle dell’attuale Stelvio che a sua volta crescerà di dimensioni con la sua futura generazione in arrivo nel 2028. Oltre ad una maggiore lunghezza dalla Jeep Compass la nuova Tonale si differenzierà anche per uno stile più basso e sportivo piàù vicino a quello che è il DNA e la tradizione di Alfa Romeo.

A quanto pare esisterebbe già un mockup in scala 1:1 della nuova Alfa Romeo Tonale 2027, che considerate le dimensioni potrebbe attrarre clienti nostalgici della Stelvio attuale, la quale probabilmente tornerà solo nel 2028, dopo il ritiro dell’attuale generazione. Intanto, i vertici del Biscione lavorano incessantemente sul nuovo modello, concentrandosi in particolare sulla fanaleria posteriore, che subirà modifiche rispetto alla prima versione mostrata al management. Restano quindi da attendere nuove indiscrezioni o eventuali comunicazioni ufficiali, che potranno confermare o smentire le informazioni attuali, mentre cresce l’attesa per scoprire il design definitivo e le caratteristiche tecniche della futura Tonale.