Jeep a novembre supera i 110.000 veicoli immatricolati nel 2025 in Brasile

Ancora una volta, Jeep conferma il suo andamento positivo nel mercato brasiliano, continuando a registrare risultati di vendita molto solidi. Nel mese di novembre, il marchio di SUV ha totalizzato 11.964 unità vendute, un dato che contribuisce a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel settore. Con questo ritmo, la casa americana di Stellantis raggiunge complessivamente 110.775 veicoli immatricolati nel 2025, un traguardo che testimonia non solo la popolarità del brand, ma anche la costante fiducia dei consumatori nei confronti dei suoi modelli.

Jeep mantiene un ritmo di vendita sostenuto a novembre 2025 in Brasile

Questi numeri sottolineano la capacità di Jeep di mantenere una posizione di rilievo nel mercato, grazie a una gamma che continua a rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più ampio ed esigente. Dimostrando la sua forza commerciale e la sua longevità nel mercato nazionale come uno dei modelli leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni, la Jeep Compass ha totalizzato 5.889 unità vendute a novembre, diventando leader del segmento e superando la soglia delle 50.000 unità dall’inizio dell’anno, con 54.622 immatricolazioni.

La Jeep Renegade, che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo a trasformare il panorama dei SUV compatti in Brasile grazie al suo stile inconfondibile e sempre attuale, continua a registrare ottimi risultati commerciali. Nel solo mese di novembre ha raggiunto 4.230 unità vendute, portando il totale annuale a 40.645 veicoli. Insomma sicuramente un mese molto positivo per il marchio che adesso attende dicembre per concludere nel migliore dei modi un 2025 che almeno per quanto concerne il Brasile è stato senza dubbio un anno da incorniciare.

Performance molto positive anche per la Jeep Commander, modello di riferimento tra i SUV a 7 posti per tecnologia, comfort e versatilità. A novembre sono state immatricolate 1.830 unità, mentre il cumulato del 2025 raggiunge quota 15.235 immatricolazioni, contribuendo così a rafforzare ulteriormente l’ottimo mese per il marchio Jeep.