Citroen C5 Aircross Coupé: nel 2026 la svolta sportiva per il SUV?

La Casa del Double Chevron, che recentemente ci ha abituato a carrozzerie quasi “ruffiane”, popolari, potrebbe stare per compiere un passo inaspettato, oltre che stilisticamente azzardato. Circolano infatti voci di corridoio, per ora non confermate, ancora un pettegolezzo riportato su alcuni portali online come Motorbox, che indicano la possibile introduzione di una variante più sportiva, quasi fastback, della nuova Citroen C5 Aircross: la C5 Aircross Coupé, addirittura già con una presentazione per il 2026.

Questa mossa si inserirebbe in un momento particolarmente felice per il linguaggio stilistico Citroen, caratterizzato sempre più da superfici pulite, fari geometrici e una presenza su strada robusta ma non aggressiva. L’idea, non malvagia, quindi sarebbe quella di aggiungere una spruzzata di sportività al SUV di punta, senza rinunciare alla vera e propria firma della casa francese, all’insegna del comfort e di proposte con un abitacolo avvolgente.

Non sembra così difficile immaginare una C5 Aircross con un tetto basso e una coda spiovente. Sicuramente un mix che, se da un lato strizza l’occhio al successo dei SUV coupé in Europa, dall’altro tenta di conciliare la nicchia stilistica con la filosofia del Double Chevron.

Sul fronte tecnico, si prevede una gamma di propulsioni interamente elettrificata, sfruttando la stessa base della C5 Aircross lanciata da poco. Parliamo di versioni mild hybrid a 48V, full electric e plug-in hybrid, che dovrebbero garantire alla variante Coupé prestazioni elettriche competitive. Sfruttando la piattaforma modulare del gruppo, ci si aspetta che la vettura possa sfoggiare anche un pacchetto ADAS aggiornato, mantenendosi al passo con la tecnologia del segmento.

Anche se la storia di Citroen privilegi i grandi numeri e la praticità, il richiamo del SUV coupé e la possibilità di reinterpretare il proprio design in una modalità più “rischiosa” potrebbero essere troppo forti per resistere. Non resta che attendere il 2026 per scoprire se l’ipotesi di questa C5 Aircross Coupé sia davvero fondata.