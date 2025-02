Alfa Romeo E-SUV: sarà più simile alla nuova Giulia che alla nuova Stelvio

Alfa Romeo E-SUV sembra ormai uno dei modelli certi di fare parte della gamma della casa automobilistica milanese. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2027 se non ci saranno ritardi. Questa auto riporterà dopo molti anni il Biscione nel segmento E. Al momento rimane sconosciuto il nome che sarà utilizzato per questo veicolo ma è probabile che si faccia riferimento ad uno dei nomi che hanno fatto la storia di Alfa Romeo piuttosto che ad un nome inedito.

Alfa Romeo E-SUV: uno stile più vicino a quello della nuova Giulia che a quello di Stelvio

Alfa Romeo E-SUV, che qui vi mostriamo in un render di qualche tempo fa realizzato dal creatore digitale Moraschini Designer, sarà un modello atipico una via di mezzo tra una berlina e un SUV con uno stile molto accattivante e sportivo che punterà sull’aerodinamicità e sulle prestazioni. Non a caso l’ex numero uno di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato aveva soprannominato questo modello Alfa Romeo E-Jet dicendo che il suo design era diverso da qualsiasi altra cosa portata fino ad ora sul mercato auto.

Dunque queste dichiarazioni unite a quelle fatte di recente dal nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili a proposito del design della nuova Alfa Romeo Giulia, ci portano a dire che questa futura Alfa Romeo E-SUV sarà più vicina nello stile alla nuova Giulia piuttosto che alla nuova Stelvio. Infatti quest’ultima a quanto pare avrà sembianze di un SUV più classico mentre E-SUV detto anche E-Jet e nuova Giulia saranno una via di mezzo tra una berlina e un SUV con E-SUV che dunque sarà una sorta di sorella maggiore di Giulia con una lunghezza che dovrebbe superare di gran lunga i 4,9 metri.

Anche questa auto, che nascerà su piattaforma STLA Large dovrebbe avere almeno una versione termica. La top di gamma quadrifoglio rappresenterà il non plus ultra in termini di prestazioni, potenza e accelerazione di Alfa Romeo. Maggiori dettagli su Alfa Romeo E-SUV e forse anche il suo nome ufficiale potrebbero essere svelati il prossimo anno in occasione del debutto della nuova Alfa Romeo Giulia.