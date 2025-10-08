Fiat Topolino e Iren insieme per dare valore alla mobilità elettrica urbana

Unisce design, sostenibilità e interessanti vantaggi la collaborazione che unisce la Fiat Topolino e Iren Luce e Gas. Una collaborazione strategica che ha il compito di dare un nuovo slancio alla mobilità sostenibile nelle città italiane, secondo un approccio ancora più smart e quindi più vicino alle persone. In questo contesto Fiat Topolino rappresenta il cardine centrale di una mobilità urbana semplice e accessibile, oltre che elettrica e a zero emissioni. L’iniziativa permette a due eccellenze italiane di unirsi per offrire all’utenza un nuovo modo di vivere la città, sicuramente più efficiente e vicino alle persone. D’altronde la Fiat Topolino non rappresenta esclusivamente un mezzo di trasporto, ma la possibilità di riscoprire la bellezza dei piccoli spostamenti con un design iconico e ormai facilmente riconoscibile.

L’accordo fra Iren Luce e Gas e Fiat Topolino permette ai clienti di Iren di accedere a offerte dedicate per l’acquisto della Topolino stessa, mentre chi già possiede una Topolino avrà a disposizione soluzioni vantaggiose che integrano energia green e servizi di ricarica dedicati. I clienti Iren potranno beneficiare di uno sconto pari a 1.000 euro per l’acquisto di una nuova Fiat Topolino, mentre chi già dispone di una Topolino e diventa cliente Iren potrà sottoscrivere un’offerta luce a prezzo fisso esclusiva e ricevere 150 euro (nei primi 12 mesi di fornitura il cliente riceverà mensilmente in bolletta 12 bonus da 12,50 euro ciascuno) di bonus che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di una Topolino.

La Fiat Topolino sarà presente presso gli store Iren

Fino alla fine di ottobre presso lo store Iren di Piazza Raggi, a Genova, sarà presente una Fiat Topolino e a seguire anche presso altri sportelli del Gruppo. Iren attiverà anche un numero verde dedicato, utile per ricevere supporto nel completamento dell’acquisto della Topolino sui canali digitali anche in accordo con precise informazioni sull’offerta luce abbinata per indirizzare alla sottoscrizione dell’offerta dedicata.

L’iniziativa si inserisce anche in un contesto che prevede un percorso di transizione ecologica condivisa, in modo da ridurre l’impatto ambientale migliorando anche la qualità della vita nei centri urbani.

“La collaborazione con IREN ci permette di offrire ai cittadini un ecosistema integrato di soluzioni per muoversi in città in modo responsabile, conveniente e desiderabile ampliando la visione di una mobilità urbana semplice, accessibile e divertente”, ha detto Alessio Scutari, Managing Director Fiat Italia. “Lavorare insieme a un partner di eccellenza come Fiat conferma il nostro impegno nello sviluppo di servizi integrati per i nostri clienti e nella valorizzazione della mobilità elettrica”, ha aggiunto Paolo Robutti, Deputy Ceo di Iren Mercato. Si può accedere alle offerte descritte fin qui recandosi presso la rete dei concessionari Fiat presso gli store Iren che aderiscono all’iniziativa.