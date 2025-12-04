Fiat ha ricevuto tre importanti premi per i suoi modelli in Brasile

Nelle ultime settimane, Fiat ha ricevuto tre importanti riconoscimenti dal settore automobilistico. Quattro modelli del marchio hanno ricevuto riconoscimenti, tra cui i pick-up Strada, Toro e Titano. Responsabile della rivoluzione nel segmento dei pick-up in Brasile e leader della categoria per 10 anni consecutivi, il Fiat Toro è stato premiato ai Top Car 2025 nella categoria “Pick-up fino a R$ 189.999”. Il modello, recentemente rinnovato, è diventato ancora più sofisticato, tecnologico e robusto nella gamma 2026.

Questi premi rafforzano la forza del marchio Fiat, leader in questo segmento

Ai premi ABIAUTO (Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica), il momento clou è stato un Fiat Titano, eletto miglior “Pickup dell’Anno“. Lanciato nel 2024 per completare la gamma di pick-up Fiat, il Titano è arrivato con numerose novità nel model year 2026. Prodotto a Córdoba, in Argentina, ha ottenuto un motore 2.2 Multijet, abbinato a un nuovo cambio automatico a otto rapporti. Con questa combinazione, il Titano offre ora 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, garantendo la potenza necessaria sia per il lavoro sul campo che per la guida quotidiana in città.

Promosso e organizzato dall’agenzia AutoInforme, il prestigioso premio denominato “Highest Resale Value Seal” viene assegnato regolarmente e con grande attenzione ai veicoli che si sono deprezzati meno nel corso del tempo, soprattutto al momento della rivendita sul mercato. Questo riconoscimento annuale è considerato un importante indicatore del valore di mercato e della qualità dei veicoli, rappresentando un punto di riferimento per chi desidera acquistare un’auto che mantenga il suo valore nel tempo.

Quest’anno, tra i numerosi premi assegnati, si è distinta in maniera significativa la Strada, il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi cinque anni consecutivi, che ha ricevuto il premio grazie a un deprezzamento molto contenuto pari al 5,8 per cento, confermando la sua popolarità e la fiducia dei consumatori. Oltre alla Strada, anche la Fiat Mobi, che si posiziona attualmente come l’ottavo veicolo più venduto nel Paese dall’inizio dell’anno, è stata premiata per le sue eccellenti caratteristiche di mantenimento del valore. Questo modello specifico ha registrato un deprezzamento pari al 9,8 per cento, un dato significativo che sottolinea la convenienza e l’affidabilità del veicolo nel mercato brasiliano, rendendolo una scelta interessante per chi valuta un investimento intelligente e duraturo nell’acquisto di un’auto.