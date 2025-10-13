Fiat Grande Panda protagonista come Auto Ufficiale al Deejay Ten di Milano 2025

Dopo le tappe di Torino, Bari e Treviso, FIAT rinnova la collaborazione come Auto Ufficiale della DEEJAY TEN, giungendo a Milano, città emblema di innovazione, energia e condivisione. Protagonista dell’evento è la nuova Fiat Grande Panda, compatta, sostenibile e ingegnosa, perfetta interprete dello spirito della corsa ideata da Linus: inclusività, divertimento e socialità.

Fiat Grande Panda è proposta con motore turbo benzina 1.2 con cambio manuale, in versione Hybrid da 110 CV con batteria da 48 volt e trasmissione eDCT a doppia frizione elettrificata, e come 100% elettrica con batteria da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km. Con queste soluzioni, la Grande Panda rappresenta la visione FIAT di una mobilità moderna e accessibile, capace di unire efficienza, piacere di guida e rispetto per l’ambiente, incarnando al meglio lo spirito positivo e sostenibile della manifestazione sportiva.

Per tre giorni, lo Stadio San Siro ha ospitato il Deejay Village, trasformandosi in un vivace punto d’incontro per il pubblico milanese. Tra le attività più coinvolgenti, il pubblico ha partecipato alla coreografia “Life is Pandastic”, ispirata alla celebre canzone di Shaggy Boombastic (Fantastic), colonna sonora dello spot della Grande Panda.

La tappa milanese della DEEJAY TEN ha così segnato la conclusione di un tour che, città dopo città, ha unito migliaia di appassionati di corsa e musica. FIAT, con la sua Fiat Grande Panda, ha accompagnato ogni tappa dell’evento, condividendo i valori che la contraddistinguono: libertà di movimento, entusiasmo e attenzione alla sostenibilità. L’esperienza al Deejay Village ha confermato ancora una volta il legame tra sport, divertimento e spirito positivo, elementi che rendono unica sia la manifestazione sia l’identità del brand italiano.