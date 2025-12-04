Alfa Romeo, Fiat e Lancia: con Filosa torneranno ad avere la priorità rispetto a Peugeot, Citroen e DS?

Poche ore fa Antonio Filosa ha confermato che il nuovo piano strategico di Stellantis sarà rivelato entro la fine del prossimo mese di giugno in occasione del Capital Market Day. Sempre Filosa ha confermato che inizieremo anche a capire quella che sarà la direzione che verrà intrapresa a proposito dei singoli marchi del gruppo. Il CEO ha però voluto fornire un’anticipazione affermando che ciascuno dei brand che fanno parte di Stellantis ha una sua storia e una sua forza, ognuno ha, per così dire, un suo superpotere che dunque andrà valorizzato. Ovviamente molti sperano che in particolare il nuovo CEO si possa prendere cura di Alfa Romeo, Fiat e Lancia un po’ trascurate forse dalla precedente gestione che sembrava per certi versi dare la precedenza ai brand francesi del gruppo: Peugeot, Citroen e DS.

Alfa Romeo, Fiat e Lancia un pò trascurate dalla precedente gestione in favore di Peugeot, DS e Citroen potrebbero rinascere?

Molti tra gli appassionati e i fan delle case automobilistiche italiane si augurano che nel nuovo corso di Stellantis venga finalmente data la priorità ad Alfa Romeo, Lancia e Fiat. Per quanto riguarda la casa automobilistica del biscione si spera che presto venga fatta chiarezza sulla futura gamma e soprattutto su quando saranno svelate le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Resta inoltre da capire quanti e quali nuovi modelli arriveranno dopo la rinuncia al segmento E confermata ufficialmente nelle scorse settimane dal CEO Santo Ficili. Si spera che finalmente così come è stato fatto per DS Automobiles anche il biscione possa avere una gamma completa di modelli capace di riaccendere l’entusiasmo nei confronti del brand, entusiasmo mai sopito nei numerosi fan del marchio milanese che sperano di rivedere anche berline compatte e auto sportive.

Per quanto riguarda Lancia, resta da capire che fine farà la nuova Delta e quale direzione prenderà il brand dopo le recenti parole del nuovo CEO Roberta Zerbi che ha detto chiaramente che spera in un marchio più accessibile come prezzi che possa far avvicinare nuovi clienti e soprattutto i giovani. Lancia a fine estate svelerà la nuova Lancia Gamma futura top di gamma del marchio che si spera possa dare nuova linfa alle vendite, cosa che per il momento non sembra ancora riuscita a fare la nuova Ypsilon.

Infine per quanto riguarda Fiat, si spera che il brand torinese continui a rimanere centrale nei piani di Stellantis, che al momento sembra aver dato la precedenza a Peugeot e Citroen come dimostrano i vari debutti che negli scorsi anni hanno caratterizzato questi brand a differenza di Fiat che spesso come avvenuto con Fiat Grande Panda e anche con i futuri Giga Panda e Fastback deve aspettare i debutti dei cugini francesi per poter ricevere il via libera al lancio dei suoi modelli. Si spera che Filosa possa invertire il tutto e che finalmente siano i marchi italiani del gruppo a guidare le operazioni e a lanciare modelli inediti per prima per poi casomai ricevere “gemelle” o “sorelle” dalla Francia. Alfa Romeo, Fiat e Lancia sono troppo importanti per il nostro paese e devono essere valorizzate al massimo con piani chiari e senza cambiare idea ogni due secondi come avvenuto in tempi recenti.