Jeep svela in UK l’Avenger Stargazer, un concept unico progettato per osservare le stelle

Jeep ha lanciato un concept unico, l’Avenger Stargazer, un Avenger 4xe esclusivo progettato per esplorare il cielo notturno. Dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per ammirare le meraviglie del cielo notturno, tra cui un telescopio intelligente montato sul tettuccio apribile, l’Avenger Stargazer offre l’avventura e l’esplorazione sinonimo di Jeep.

Jeep Avenger Stargazer è il risultato della collaborazione tra Jeep e DarkSky UK

Un mobiletto integrato, costruito su misura e inserito nel bagagliaio, ospita ordinatamente il kit essenziale per una notte di esplorazione del cosmo: telescopio e montatura, binocolo, torce frontali a luce rossa, guanti con touchscreen e indumenti impermeabili.

L’Avenger Stargazer è il risultato della collaborazione tra Jeep e DarkSky UK, un’organizzazione no-profit dedicata alla protezione del cielo notturno. Insieme, l’obiettivo comune è incoraggiare le persone a ridurre l’inquinamento luminoso, uscire all’aria aperta e ammirare le stelle. In concomitanza con l’inizio dello sciame meteorico delle Geminidi, uno degli ultimi grandi sciami meteorici del 2025, l’ Avenger Stargazer è la dimostrazione della passione di Jeep per l’esplorazione della natura.

Il concept unico viene svelato in concomitanza con l’annuncio da parte di Jeep di un nuovo allestimento per Avenger, Avenger Summit SkyView, basato sull’allestimento Summit. Disponibile nelle varianti benzina con cambio manuale ed e-Hybrid, Summit SkyView aggiunge tetto apribile, navigatore satellitare, portellone posteriore con apertura a mani libere e accesso passivo per tutti coloro che desiderano utilizzare la propria auto per esplorare il mondo circostante. Gli ordini per Avenger Summit SkyView saranno aperti nel primo trimestre del 2026.

L’Avenger Stargazer è dotata di una pellicola riflettente che raffigura parti del cielo notturno, inclusi pianeti e costellazioni riconoscibili. Sul lato sinistro della concept car sono raffigurate le Pleiadi, la Via Lattea e Saturno, mentre a destra si trovano la galassia di Andromeda, Giove e l’Orsa Maggiore, mentre sul cofano sono raffigurate la Terra e la Luna.

Uno dei principali ostacoli all’osservazione delle stelle può essere l’inquinamento luminoso. Si tratta dell’alterazione artificiale dei livelli di luce esterna rispetto a quelli naturali. Oltre a impedire la vista delle stelle, danneggia anche la fauna selvatica, incide sulla nostra salute e spreca energia. Le luci interne dell’auto e le luci frontali dell’Avenger Stargazer producono tutte luce rossa, meno intensa e dannosa della luce bianca o gialla.

Kris Cholmondeley, Amministratore Delegato di Jeep UK, ha dichiarato: “In Jeep, l’esplorazione all’aria aperta e la libertà sono al centro del nostro operato. Attraverso questa collaborazione, speriamo di incoraggiare le persone a uscire e ad ammirare il cielo notturno, nonché di adottare misure per ridurre l’inquinamento luminoso. Inoltre, la collaborazione con DarkSky UK ci consente di richiamare l’attenzione sulle Dark Sky Reserve, aiutando i britannici a trovare il luogo designato per l’osservazione delle stelle più vicino con la nostra semplice guida scaricabile”.

L’Avenger Stargazer è stata fotografata in una delle più importanti riserve di cielo notturno del Regno Unito, la Kielder Forest nel Northumberland, dove questa concept car unica è stata fotografata nelle prime ore del mattino, per catturare il cielo notturno nel suo aspetto più spettacolare e mettere in risalto la livrea luminosa dell’auto.

Il professor Nick Dunn, direttore di DarkSky UK, ha dichiarato: “Questa importante collaborazione è un ottimo modo per incoraggiare più persone a esplorare il mondo che le circonda e a riconnettersi con il cielo notturno. Il nostro rapporto con le stelle è vitale per la storia dell’umanità e quindi dobbiamo affrontare il problema dell’inquinamento luminoso affinché tutti, ovunque si trovino, possano godere delle meraviglie del cosmo. Questa iniziativa con Jeep rappresenta un passo avanti straordinario per sensibilizzare e contribuire a trasmettere la meraviglia delle nostre galassie alle generazioni future”.

Avenger 4xe è l’ultima proposta ibrida di Jeep . Dotata di un rivoluzionario sistema di propulsione ibrido che combina l’efficienza ibrida con le avanzate capacità di trazione integrale, Avenger 4xe offre prestazioni ed efficienza ai massimi livelli. Con una potenza totale fino a 136 CV e una coppia massima di 230 Nm, Avenger 4xe è progettata per affrontare qualsiasi sfida, sia fuoristrada che su strada.

Oltre alle caratteristiche e al design standard dell’Avenger 4xe, le modifiche all’Avenger includono un telescopio intelligente montato sul tettuccio apribile del veicolo, controllabile tramite un dispositivo smart direttamente dall’interno dell’auto, consentendo di osservare le stelle ovunque ci si trovi. Il telescopio intelligente Vaonis Vespera Pro è un’apparecchiatura avanzata e innovativa che rivoluziona l’esperienza di osservazione delle stelle. Oltre a rendere le stelle più nitide, il Vaonis Vespera Pro cattura anche immagini ad altissima definizione, grazie al suo sensore da 12,5 MP e all’esclusiva modalità Panorama Live. Il telescopio ha inoltre un campo visivo di 1,6° x 1,6°, una magnitudine limite di 16 e un campionamento di 1,6 secondi d’arco. Controllati tramite l’app, Singolarità, allineamento, messa a fuoco e inseguimento vengono gestiti automaticamente.

Progettata per ogni ambiente, Avenger è pronta ad affrontare le strade cittadine, le strade di campagna o i sentieri di montagna, con praticità quotidiana e tecnologia avanzata. Avenger cattura l’autentico spirito Jeep: un’espressione di libertà e prestazioni.