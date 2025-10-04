Fiat 600 Hybrid: arriva in Argentina, al via le vendite

Fiat avvia le prevendite in Argentina della nuova Fiat 600 Hybrid, il primo veicolo elettrificato che venderà in Argentina. Il suo motore a tre cilindri da 1,2 litri si combina armoniosamente con la batteria agli ioni di litio da 48 V, garantendo una guida piacevole e silenziosa. Si tratta di una moderna incarnazione della leggendaria 600, che quest’anno celebra il suo 70° anniversario in tutto il mondo.

Questa nuova Fiat 600 Hybrid rende omaggio al suo illustre predecessore del 1955, adottando tecnologie innovative che ne esaltano ulteriormente la versatilità, sia nei percorsi urbani che nei viaggi fuoristrada, o persino nelle avventure in fuoristrada. Abbinata a un cambio automatico a 6 marce, a un cambio elettrico a doppia frizione e-DCT e ai comandi al volante, questa alternativa ibrida da 145 CV combina l’efficienza e le prestazioni di un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri con l’efficacia di una batteria agli ioni di litio da 48 V.

La nuova Fiat 600 Hybrid può funzionare in modalità elettrica negli ingorghi e durante manovre come la partenza o il parcheggio. La funzione di recupero dell’energia consente inoltre la guida a zero emissioni in città e su alcuni percorsi autostradali. Un modello che offre il meglio di entrambi i mondi. Le prestazioni del motore si fondono armoniosamente con il comfort, la silenziosità, l’assenza di vibrazioni e il piacere di guida che caratterizzano la mobilità elettrica. Oltre a vantare l’etichetta DGT “Eco”, il motore elettrico fornisce potenza extra quando necessario, migliorando l’elasticità ai bassi regimi. Questo si traduce in accelerazioni e partenze più agili, con partenze più silenziose e cambi di marcia rapidi.

Prestazioni perfettamente in linea con la natura versatile della Nuova Fiat 600 Hybrid, che, con il suo bagagliaio da 385 litri e l’ampio spazio interno, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli amanti dell’outdoor. Sia gli interni che gli esterni della Nuova 600 Hybrid esprimono perfettamente la Dolce Vita e l’anima più pop del brand, con un’ampia e rinnovata palette di colori di carrozzeria esclusivi.

Dotata di elementi che migliorano il comfort e la sicurezza, la Nuova Fiat 600 Hybrid è dotata di funzionalità che renderanno ogni viaggio molto più piacevole e divertente, dal climatizzatore automatico al centro multimediale da 10,1 pollici completamente personalizzabile, fino al più alto livello di assistenza alla guida.