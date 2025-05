Xavier Chardon nominato CEO di Citroën

Xavier Chardon è stato nominato Amministratore Delegato di Citroën, con decorrenza dal 2 giugno 2025, e riporterà a Jean-Philippe Imparato, Direttore Operativo di Stellantis Extended Europe.

Xavier Chardon avrà il compito di capitalizzare i recenti successi di Citroën e di accelerare la trasformazione

Xavier Chardon proseguirà lo slancio avviato dal marchio negli ultimi mesi. Grazie alla sua solida esperienza internazionale e alla sua conoscenza approfondita del marchio Citroën, a cui ha dedicato quasi 20 anni della sua carriera, Xavier Chardon avrà il compito di capitalizzare i recenti successi di Citroën e di accelerare la trasformazione del marchio in un contesto automobilistico in rapida evoluzione.

Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis per la Grande Europa, ha dichiarato: “Ringrazio Thierry Koskas per aver guidato il marchio Citroën dal 2023 e per aver completato il rinnovamento della sua gamma, più recentemente con la presentazione della nuova C5 Aircross. Siamo lieti di dare il benvenuto a Xavier Chardon nella direzione di Citroën. Il suo background ricco e diversificato, la sua competenza nel settore automobilistico e la sua conoscenza del marchio saranno risorse preziose per condurre Citroën verso nuovi orizzonti e rafforzare la sua posizione unica sul mercato. »

Dunque per la casa automobilistica francese di Stellantis una novità molto importante con la speranza che questo cambiamento possa portare ad un nuovo slancio rendendo il brand sempre più protagonista all’interno del gruppo Stellantis.