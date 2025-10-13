in DS

DS N°8: i test effettuati in autostrada in tutta Europa confermano la straordinaria autonomia

DS N°8 offre un’autonomia fino a 750 km (WLTP) e può percorrere più di 500 km in autostrada senza dover ricaricare

di

DS N°8

Viaggiare a lungo in un’auto elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia o della ricarica è un elemento chiave che illustra l’ambizione di DS Automobiles di incarnare l’Arte del Viaggio. In diversi viaggi, da 450 km a oltre 500 km, DS N°8 ha dimostrato la sua capacità di percorrere lunghe distanze sulle principali strade europee senza dover ricaricare. In autostrada, in condizioni reali, DS N°8 ha brillantemente raccolto la sfida della mobilità elettrica a lungo raggio senza restrizioni, rendendo possibile fermarsi solo quando si decide di farlo e non quando si è costretti.

I test effettuati in diversi Paesi europei confermano la straordinaria autonomia su lunga distanza di DS N°8

Per illustrare questo approccio sono stati selezionati quattro percorsi rappresentativi, tutti affrontati rispettando i limiti di velocità autostradali, generalmente tra 120 e 130 km/h a seconda del Paese. Il primo, Parigi–Lione in Francia, copre 450 km, con uno stato di carica residuo al 10% e un’autonomia stimata di 60 km all’arrivo. Il secondo percorso, Monaco–Coblenza in Germania, si estende per 506 km e registra anch’esso un SOC del 10% e 56 km di autonomia residua, confermando la stabilità delle prestazioni su distanze leggermente maggiori.

 Madrid–Denia in Spagna, lungo 470 km, mostra un SOC finale del 20% e 128 km di autonomia, evidenziando l’efficienza in condizioni di guida favorevoli. Infine, Melfi–Nera Montoro in Italia percorre 450 km con un SOC del 28% e 195 km di autonomia residua, dimostrando una gestione energetica particolarmente ottimizzata. Questi quattro test confermano la costanza e l’affidabilità della gestione dell’energia lungo diversi scenari di viaggio.

DS N°8

Questi risultati mettono in luce la capacità della DS N°8 di mantenere un’autonomia confortevole su percorsi autostradali di oltre 450 km, adattandosi al contempo ai diversi profili stradali e alle diverse condizioni di guida. Tutti i percorsi sono stati completati con la batteria inizialmente carica al 100%, senza alcuna ricarica durante il tragitto, a conferma dell’affidabilità dell’autonomia della N°8. Questi viaggi dimostrano non solo la robustezza del ciclo combinato WLTP (750 km), ma soprattutto la reale capacità del veicolo di percorrere 500 km in autostrada in diverse condizioni – una promessa ora confermata dall’esperienza sul campo.

Per i viaggi autostradali più lunghi, DS N°8 consente di recuperare fino a 200 km in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica da 160 kW o superiore. Il sistema EV Routing di bordo prevede le soste e prepara l’auto alla ricarica, alleggerendo il carico mentale del conducente. Un’esperienza fluida e controllata, al servizio dell’Arte del Viaggio di DS Automobiles.

DS N°8 è dotata di un gruppo motopropulsore sviluppato in Francia, con un motore elettrico sviluppato da Emotor e assemblato a Trémery (57, regione Grand Est) e una batteria “Long Range” progettata da ACC e prodotta nella gigafactory di Billy-Berclau (62, regione Pas-De-Calais), due componenti frutto della competenza industriale francese che contribuiscono alla sua efficienza energetica.

DS N°8

Queste prestazioni sono potenziate da un profondo lavoro sull’aerodinamica, integrato in fase di progettazione, che ha permesso di ottimizzare il flusso d’aria e ridurre la resistenza, al fine di raggiungere un Cx record di 0,24 dm 2. DS N°8 coniuga così consumi controllati, autonomia di riferimento, dinamismo, comfort e raffinatezza, per un’esperienza di guida elettrica fluida e serena, pensata per i lunghi viaggi.

DS N°8