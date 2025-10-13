DS Automobiles è il partner automobilistico ufficiale del World Health Summit 2025 

Quest’anno, DS Automobiles partecipa per la prima volta come partner automobilistico ufficiale al World Health Summit, che si terrà a Berlino dal 12 al 14 ottobre 2025. Il marchio premium parigino metterà a disposizione una flotta di 13 navette elettriche N°8 per il vertice internazionale sulla salute. la casa francese sostiene così un evento che riunisce personalità di spicco del mondo scientifico, politico, imprenditoriale e della società civile per sviluppare soluzioni congiunte ai problemi di salute globale.

Con il patrocinio congiunto della Cancelliera tedesca, del Presidente francese e del Direttore Generale dell’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, il Vertice Mondiale sulla Salute è una delle conferenze più importanti al mondo sulla salute globale. Ogni anno, oltre 3.000 partecipanti provenienti da oltre 100 paesi si riuniscono a Berlino per discutere strategie per un futuro più sano e sostenibile.

Con la N°8, DS Automobiles si presenta al World Health Summit come un partner per la mobilità orientato al futuro, che coniuga lusso sostenibile e innovazione tecnologica. Con lo slogan “Eleganza elettrica made in Europe”, il nuovo modello di punta accompagnerà i partecipanti e i relatori della conferenza sulla salute attraverso la capitale per tutta la durata dell’evento. Saranno in servizio 13 DS N°8, che trasporteranno gli ospiti attraverso la capitale tedesca in modalità completamente elettrica e confortevole.

DS N°8 è il nuovo modello di punta del marchio premium parigino del Gruppo Stellantis. Combina design all’avanguardia, comfort eccezionale e un’autonomia elettrica fino a 750 chilometri. La berlina è stata progettata presso il DS Design Studio di Parigi ed è prodotta interamente in Europa, dal motore elettrico e dalla batteria ai raffinati materiali degli interni come pelle e Alcantara. Il modello esemplifica quindi l’impegno del marchio nel combinare artigianato parigino, tecnologia e sostenibilità.

“Il World Health Summit sta dando un contributo importante alla gestione congiunta dei problemi di salute globale: questo merita un grande riconoscimento”, afferma Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania. “Siamo lieti di supportare l’evento come partner per la mobilità e di offrire una soluzione di navetta elegante e sostenibile con la DS N°8 completamente elettrica.”

L’impegno di DS Automobiles sottolinea l’attenzione del marchio per la mobilità elettrica sostenibile e il benessere dei passeggeri. Sistemi di assistenza alla guida innovativi, trasmissioni silenziose e un concept degli interni pensato per il relax rendono DS N°8 la compagna ideale per i viaggiatori che esigono comfort e sostenibilità. Al World Health Summit 2025, DS Automobiles dà l’esempio di una cultura della mobilità responsabile, europea e orientata al futuro, in linea con l’arte del viaggio francese.