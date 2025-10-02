DS n°4: uno spot da Premio Oscar a Parigi | Video

La DS N°4 viene valorizzata al meglio dalla nuova campagna promozionale, molto ben calibrata nei suoi aspetti comunicativi, per fare colpo nel cuore del pubblico. Un vecchio adagio, mai passato di moda, dice che “la pubblicità è l’anima del commercio”. Realizzare uno spot incisivo, ancora oggi, può aggiungere forza attrattiva ai prodotti, anche a quelli dotati di motore, come insegna la storia del comparto.

DS Automobiles conosce la chiavi da usare in questo ambito. Così, almeno, pare. L’ultimo cortometraggio promozionale lo conferma. Il filmato, offerto alla visione del pubblico in occasione del lancio commerciale di DS N°4, mette in risalto le qualità di questa berlina compatta multi-energia. Epicentro di un programma che prevede il lancio di tre nuovi veicoli del marchio, nell’arco di 18 mesi, la vettura in esame si colloca nel cuore di un segmento ritenuto strategico dal management aziendale.

Come riferisce Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, nella sua “composizione” si miscelano eleganza, comfort e tecnologia, in modalità 100% elettrica, ibrida plug-in e ibrida self-charging. Uno degli elementi estetici più distintivi è la nuova calandra allargata, che si coniuga felicemente con la firma luminosa, ripresa dalla concept car E-Tense Performance. L’insieme produce un innesto coerente nella linea atletica del modello, che può piacere o meno, ma la cui riconoscibilità e forza visiva mette tutti d’accordo.

I fari anteriori DS Matrix Led Vision (nella versione Etoile) combinano la precisione della tecnologia a matrice Led con la funzionalità direzionale, offrendo un comfort di guida e una qualità di illuminazione di alto livello. Notevole il comfort regalato agli ospiti da DS N°4, il cui abitacolo sembra un salotto, con allestimento di prima classe.

Fra i dettagli preziosi meritano di essere citati gli inserti in rilievo Clous de Paris, che ben si coniugano ai sedili in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimento in pelle effetto cinturino, agli elementi in frassino Marrone e alle cuciture con motivo perlato. Il profumo di glamour e di raffinatezza si coglie nell’aria, alla stessa stregua della tecnologia di cui la vettura francese è portatrice.

Lo spot evidenzia bene questi contenuti, con una narrazione cinematografica, vigorosa ma al tempo stesso delicata. Il risultato è un cortometraggio scintillante e gradevole, dai contenuti fortemente comunicativi. Prodotto dall’agenzia Bleu Désert, il film trasforma, in soli 30 secondi di fotogrammi, la nuova creazione di DS Automobiles in un’icona della raffinatezza tecnica francese.

La storia inizia all’alba, in una Parigi appena sveglia. Sopra i tetti della capitale, le forme orchestrano un gioco di specchi per catturare il fascio di luce della Tour Eiffel. A poco a poco, i riflessi si moltiplicano, convergono e rivelano le linee scolpite di DS N°4. In questo balletto luminoso, le curve si delineano, la firma dei gruppi ottici prende vita e l’auto si illumina di un’aura unica.

Simbolo dell’avanguardia di cui è interprete, l’opera del costruttore francese dialoga con la Lady di Ferro e si ritrova in cima a Montmartre, luogo iconico di Parigi, nota pure come la Ville Lumière. Il film si conclude con un claim: “La nuova DSN°4 ruba la scena”. Un modo naturale per sigillare questo lavoro della settima arte, che profuma di nobile intensità.

In rete dal 1° ottobre su tutte le emittenti nazionali francesi e dal 30 settembre sulle principali piattaforme online, sarà presto godibile in altri contesti geografici, per offrire le sue note a un pubblico più vasto. In questi giorni sta partendo anche una campagna digitale su larga scala, attraverso i principali siti di stampa e social network.