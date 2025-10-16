Jeep Commander: il SUV a 7 posti amplia la gamma del marchio in Medio Oriente

Jeep amplia la sua gamma nella regione con il debutto della Jeep Commander, un modello che si inserisce nella competitiva categoria dei SUV di segmento D. La Commander offre un nuovo livello di raffinatezza, pensato per i clienti che cercano spazio, comfort e autentiche capacità off-road. Con sette posti, una serie di tecnologie avanzate e finiture premium, si pone come il SUV più versatile del marchio Jeep nella regione.

Jeep Commander arriva in Medio Oriente

La Jeep Commander rappresenta un’espansione strategica della gamma in Medio Oriente, rafforzando la consolidata leadership del marchio Jeep nella categoria SUV e segnando il suo debutto nel competitivo segmento D-SUV a sette posti. Arricchisce la gamma con un design premium, tecnologie moderne e connesse e una pratica versatilità, rendendola ideale per le famiglie e gli amanti dell’avventura. Combinando spazio e capacità, risponde alla domanda regionale di veicoli adatti sia alla vita quotidiana in città che ai viaggi a lungo raggio, rimanendo fedeli alla tradizione Jeep in termini di prestazioni e funzionalità.

Youssef Bouhaddioui, Direttore dei Marchi Americani di Stellantis Middle East, ha dichiarato: “L’arrivo della Jeep Commander segna un momento significativo per il marchio nella regione. Ci permette di entrare in un nuovo segmento con un prodotto che unisce raffinatezza, versatilità e le autentiche capacità del marchio Jeep. La Commander riflette il nostro impegno nell’offrire veicoli che soddisfano le esigenze di uno stile di vita in continua evoluzione, rimanendo fedeli ai valori del marchio Jeep: avventura, libertà e autenticità”.

La Jeep Commander offre tre file di sedili con otto configurazioni flessibili. La seconda fila scorre fino a 14 cm per regolare lo spazio per gambe o bagagli, mentre sia la seconda che la terza fila sono reclinabili. Le portiere si aprono fino a 80 gradi per un accesso più agevole. Ulteriori vani portaoggetti in tutto l’abitacolo aggiungono 31 litri di capacità extra. Per le famiglie, c’è un ulteriore vantaggio: la possibilità di installare tre seggiolini auto nella seconda fila, con spazio aggiuntivo per i passeggeri nella terza fila posteriore.

Un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici sono di serie, insieme ad Apple CarPlay e Android Auto wireless. È disponibile la ricarica wireless e le porte USB sono presenti su tutte le file per mantenere gli occupanti del veicolo connessi durante la guida. Sia la versione Limited+ che la Overland sono dotate di portellone elettrico, con accesso vivavoce sulla Overland. Altre caratteristiche di comfort includono il climatizzatore bizona con bocchette posteriori, sedile del conducente elettrico di serie e sedile del passeggero elettrico sulla Overland. La Overland aggiunge anche un tetto apribile panoramico per la libertà di guidare all’aria aperta.

Per completare l’esperienza di bordo, la Jeep Commander è dotata dell’impianto audio premium Harman Kardon con nove altoparlanti e un subwoofer da 450 watt, per offrire agli occupanti un suono ad alta definizione. Include inoltre l’esclusiva tecnologia Fresh Air, che utilizza i condotti dell’abitacolo come cassa acustica. Ciò elimina la necessità di altoparlanti tradizionali, riducendo il peso del sistema del 40% e il volume del 70%, aumentando al contempo la pressione sonora e offrendo bassi più profondi.

Tutti i modelli Jeep Commander sono dotati di serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, avviso di collisione con frenata automatica, monitoraggio degli angoli ciechi e del traffico trasversale, avviso di cambio corsia, frenata di emergenza per pedoni, ciclisti o motociclisti, rilevatore di stanchezza del conducente, riconoscimento dei limiti di velocità, regolazione automatica dei fari e assistenza al parcheggio. La sicurezza è una caratteristica fondamentale, con sette airbag di serie su tutte le versioni: due anteriori, due laterali, due a tendina e uno per le ginocchia del conducente.

La Jeep Commander offre capacità leggendarie, con modalità 4×4 low, blocco 4×4, Jeep Selec-Terrain e Hill Descent Control. L’esclusivo sistema Off-Road Pages fornisce feedback in tempo reale sui sistemi di trazione del veicolo, sul beccheggio, sul rollio e sugli angoli, e altro ancora. La piattaforma del modello utilizza il 79% di acciaio ad alta resistenza e ultra resistente, migliorando rigidità e sicurezza. Il climatizzatore bizona e le ventole posteriori mantengono il comfort dell’abitacolo su tutte e tre le file. La Commander si distingue anche per i bassi livelli di rumore e vibrazioni, garantendo una guida silenziosa e composta su tutte le superfici.

Il Commander è disponibile con un motore Turbo Benzina da 2,0 litri a quattro cilindri, che eroga 272 cavalli e 400 Nm di coppia. Abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e a un efficiente sistema 4×4, questa configurazione offre prestazioni su strada affidabili e una predisposizione per affrontare qualsiasi terreno.

La Jeep Commander è offerta in due versioni premium: Limited+ e Overland. La Limited+ include cerchi in lega da 19 pollici, illuminazione full LED e interni in pelle e camoscio neri. Dispone inoltre di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un centro multimediale da 10,1 pollici, mirroring wireless, ricarica wireless, Keyless Enter ‘N Go, sedile del conducente elettrico e portellone posteriore elettrico. Le dotazioni di sicurezza includono sette airbag e la suite ADAS completa. Dispone inoltre di una presa da 127 V e modanature inferiori della carrozzeria nello stesso colore degli esterni.