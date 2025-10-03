Jeep Wrangler è stata nominata Road trip Car of the Year da The Sun ai News UK Motor Awards 2025

Jeep ha trionfato ai News UK Motor Awards 2025, con la Jeep Wrangler nominata “The Sun Road Trip Car of the Year”. Questa vittoria è notevole, poiché la Wrangler è la prima auto a vincere questa nuovissima categoria che riflette la crescente voglia di mettersi alla guida e creare nuove avventure tra gli automobilisti, valori fondamentali che rimangono al centro dell’attenzione di Jeep.

Jeep Wrangler continua a essere riconosciuta e apprezzata per le sue iconiche capacità fuoristrada e il design robusto

La Wrangler ha vinto il premio per la sua capacità di sfidare i limiti e realizzare i sogni di viaggio di chi è alla ricerca di avventure in giro per il mondo. La sua versatilità e la capacità di offrire una vera libertà all’aria aperta, con tetto e portiere rimovibili, la distinguono e la rendono l’auto ideale per creare ricordi indimenticabili. Jeep Wrangler si è affermata come punto di riferimento per le capacità off-road e la robustezza intrinseche di Jeep. Unendo stile e praticità, la Wrangler si adatta alle diverse esigenze dei viaggiatori su strada in tutto il mondo. Le sue capacità off-road senza pari, le porte e il tetto rimovibili e il parabrezza ripiegabile la rendono l’auto perfetta per esplorare il mondo.

La Jeep Wrangler è dotata anche dei più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e del sistema di infotainment Uconnect, che rendono i viaggi su strada comodi e piacevoli. Kristian Cholmondeley, Amministratore Delegato di Jeep UK, ha dichiarato: “In Jeep incoraggiamo tutti a uscire ed esplorare il mondo che li circonda con amici e persone care. La Wrangler ha lo stile e le capacità per affrontare qualsiasi avventura. Non c’è modo migliore per vivere il nostro motto “Go Anywhere, Do Anything” che mettersi in viaggio e cercare la libertà che questo offre: questo premio lo dimostra”.

Rob Gill, caporedattore automobilistico del The Sun, ha dichiarato: “Nulla è off-limits in questa eroica auto americana, e puoi anche smontare il tetto e le portiere. La Jeep Wrangler è la compagna perfetta per avventure indimenticabili durante il viaggio su strada che ti sei sempre promesso”. Lanciati nel 2018, i News UK Motor Awards sono valutati da giornalisti del settore automobilistico di tutto il mondo, provenienti da diverse testate di News UK. Le categorie premiate includono Lusso, Sport, Famiglia, Avventura ed Elettrico.