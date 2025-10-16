in Stellantis News

Stellantis Melfi: i sindacati chiedono chiarezza

I sindacati chiedono al presidente della Regione Basilicata, Bardi, di convocare con urgenza il tavolo regionale, al fine di definire le richieste da portare a Roma

di

Stellantis Melfi

In vista dell’incontro previsto per lunedì 20 ottobre con il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, le segreterie regionali di Basilicata di Fim, Fiom, Uilm e Fismic chiedono all’azienda di fornire chiarimenti chiari e definitivi sulle future missioni produttive dello stabilimento Stellantis Melfi. Viene sollecitata anche la definizione dei tempi di avvio delle nuove linee produttive, con l’assunzione di impegni concreti a favore dei lavoratori e dell’indotto locale, che versa in una situazione di grande difficoltà. Le organizzazioni sindacali sottolineano l’urgenza di informazioni precise per garantire stabilità e pianificazione sia ai dipendenti sia alle aziende partner.

In vista dell’incontro a Torino con il CEO Antonio Filosa i sindacati chiedono chiarezza sul futuro di Stellantis Melfi

“Dopo anni di mobilitazioni e sollecitazioni, è finalmente arrivato il momento di un cambiamento concreto, con decisioni industriali realistiche che possano rilanciare lo stabilimento Stellantis Melfi e tutelare l’occupazione, partendo dalle vertenze più critiche come Logistica, Pmc e Brose. Alla luce dell’annuncio del Ministro Urso sul prossimo Tavolo Automotive, i sindacati chiedono al presidente della Regione Basilicata, Bardi, di convocare con urgenza il tavolo regionale, al fine di definire le richieste da portare a Roma per assicurare il futuro del polo industriale di San Nicola di Melfi e dell’intero indotto”.

“L’invito alla classe politica è chiaro: basta passerelle e solidarietà simbolica, servono interventi concreti e risorse reali. Solo attraverso azioni tangibili si potrà garantire un futuro stabile e sostenibile a Melfi e a tutta la filiera dell’automotive, preservando posti di lavoro e competitività industriale,” hanno scritto i sindacato.

Stellantis Melfi

Vedremo dunque il prossimo 20 ottobre che novità arriveranno a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis Melfi un tempo fiore all’occhiello della produzione di Fiat Chrysler ma che sotto Stellantis sembra aver fatto alcuni passi indietro.

LinkedInTelegramWhatsApp

Fabbrica Fiat Stellantis di Melfi