Nuova Jeep Renegade: se tornerà sarà per fare danni con un ottimo prezzo e uno stile inconfondibile

Nuova Jeep Renegade non si sa ancora se si farà. Negli scorsi anni sembrava di si e si parlava anche del possibile arrivo negli USA dove sarebbe stata proposta come SUV elettrico low cost sfruttando le nuove tecnologie di Stellantis. I piani del gruppo però sono cambiati e con Antonio Filosa non è detto che le cose andranno così. Le idee più chiare in proposito le avremo all’inizio del prossimo anno quando è atteso il nuovo piano industriale di Stellantis che sarà rivelato proprio da Antonio Filosa e li capiremo cosa accadrà per il marchio Jeep e soprattutto se ci sarà un futuro per Jeep Renegade.

Con un prezzo irresistibile e uno stile inconfondibile la nuova Jeep Renegade è pronta a far danni

Una cosa però pare abbastanza sicura è cioè che se davvero in futuro ci sarà una nuova Jeep Renegade si tratterà di un modello fondamentale per la casa americana che sarà lanciato sul mercato non a cuore leggero ma per conquistare preziose quote di mercato facendo seri danni ai rivali del segmento. Questa vettura ovviamente arriverebbe sia in versione elettrica che termica su una nuova piattaforma con misure probabilmente leggermente maggiori rispetto al modello attuale e sarebbe una vettura globale venduta in ogni parte del mondo.

Ovviamente lo stile della nuova Jeep Renegade muterebbe rispetto al modello attuale forse anche più di quanto non ci dicano questi render che vi proponiamo abbracciando il nuovo stile di Jeep che possiamo vedere non solo con la Jeep Avenger ma anche con più recenti nuove Jeep Compass, Cherokee e Wagoneer S. Quello che pèerò potrebbe fare la differenza è un rapporto qualità prezzo che potrebbe essere davvero interessante forse anche più di Avenger facendo la differenza in favore di questo modello che potrebbe dunque risultare un vero successo commerciale se le cose dovessero andare per il verso giusto Antonio Filosa permettendo.