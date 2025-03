Alfa Romeo E-Jet: con motore termico sarà ancora più interessante

Alfa Romeo E-Jet è il soprannome dato al modello che riporterà dopo molti anni la casa automobilistica nel segmento E del mercato auto premium. Questo modello su cui il Biscione è al lavoro da molti anni ci stupirà per il suo design che sarà qualcosa di mai visto fino ad ora. Si parla di una vettura che sarà difficile da catalogare non essendo una vera e propria berlina ma nemmeno un crossover. Di sicuro si tratterà di un’auto molto sportivo con DNA Alfa Romeo e prestazioni davvero impressionati specie nella sua versione top di gamma Quadrifoglio che probabilmente sarà una delle più potenti nella storia di Alfa Romeo.

Alfa Romeo E-Jet quasi certamente avrà almeno un motore termico nella sua gamma

Alfa Romeo E-Jet, che alla fine dovrebbe attingere alla storia di Alfa Romeo ricevendo un nome di quelli che hanno già fatto parte della storia del Biscione, sarà un modello fondamentale per l’affermazione della casa milanese come brand premium globale di Stellantis in particolare per far bene in mercati difficili come quello americano. Di questa auto ci si chiede se sarà più simile ad un SUV o ad una berlina. Al momento da questo punto di vista si sa ben poco e ovviamente non escludiamo che alla fine Alfa Romeo possa sorprendere tutti.

Quello che invece sembra abbastanza sicuro ormai è la presenza nella sua gamma di almeno una versione con motore termico. Questa opzione che in un primo momento era stata esclusa sembra invece sempre più probabile visto il forte rallentamento nella crescita delle auto elettriche sul mercato. Anzi non escludiamo che alla fine possano essere anche più di una le versioni termiche presenti nella gamma di Alfa Romeo E-Jet come del resto anche per la nuova Alfa Romeo Stelvio e per la nuova Alfa Romeo Giulia.

La versione termica di Alfa Romeo E-Jet potrebbe essere molto interessante condividendo il motore termico con le future vetture di Maserati come ad esempio la nuova Maserati Quattroporte che potrebbe debutta nel 2028. La futura top di gamma di Alfa Romeo nascerà su piattaforma STLA LArge sarà probabilmente prodotta a Cassino e avrà una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri. La versione top di gamma Quadrifoglio che sarà elettrica avrà oltre 1000 cavalli di potenza e autonomia di circa 800 km. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2027 anche se non escludiamo uno slittamento al 2028.