Lancia compie un nuovo passo in Francia con l’apertura della sua 20a Casa Lancia

Dopo l’apertura dei primi showroom nel 2024, Lancia rafforza la sua presenza in Francia con l’inaugurazione della ventesima Casa Lancia a Chambourcy. Questa nuova sede conferma l’obiettivo del marchio italiano: offrire ai clienti un’esperienza di brand esclusiva, in un ambiente raffinato e accogliente, dove design, comfort e innovazione si incontrano.

Lancia continua ad espandere con successo la sua rete in Francia

L’espansione della rete coincide con il lancio della nuova Lancia Ypsilon, proposta in una gamma completa pensata per coniugare storia e futuro del marchio. La vettura è disponibile con tre motorizzazioni: Ibrida da 110 cavalli con emissioni contenute, Elettrica da 156 cavalli con autonomia fino a 425 chilometri e HF da 280 cavalli con differenziale Torsen.

Completano l’offerta le finiture di alta gamma firmate Lancia: la LX, con sedili in velluto e numerosi equipaggiamenti di comfort e sicurezza, e la HF Line, caratterizzata da dettagli sportivi come paraurti dedicati, rivestimenti specifici per la plancia e pedaliera in alluminio, per un look più dinamico e grintoso.

Con 20 Case Lancia aperte in tutto il Paese, il marchio rafforza la sua rete nazionale. Questi spazi si distinguono per la loro architettura raffinata, ispirata all’arte di vivere italiana, e per il loro approccio “phygital”, che consente ai clienti di iniziare il loro percorso online prima di proseguire in showroom. La rete francese è inoltre composta da 91 punti di assistenza, che garantiscono a ciascun cliente un supporto post-vendita in tutte le regioni della Francia metropolitana.

Casa Lancia non sono semplici showroom di automobili, ma veri e propri salotti dove eleganza, comfort e design si fondono. Arredi Cassina, materiali pregiati e un’atmosfera calda incarnano la nuova identità del marchio, fedele ai suoi valori di qualità, elettrificazione, sostenibilità e innovazione nel rapporto con il cliente.

Lancia

Disponibile a partire da 24.800 euro o con un finanziamento Stellantis Financial Services a partire da 99 euro al mese (36 mesi, 30.000 km, 3.650 euro di anticipo), la nuova Ypsilon si rivolge a una clientela eterogenea: urbana, elegante, sportiva o passionale. Ogni cliente può trovare nella gamma Ypsilon la versione che corrisponde al proprio stile di vita e alle proprie aspettative.

“Con l’apertura della nostra 20a Casa Lancia, compiamo un passo simbolico nella rinascita del marchio in Francia”, ha dichiarato Alain Descat, Direttore di Lancia Francia. “Il successo del lancio della nostra rete dimostra la forte attesa che circonda Lancia e la nuova Ypsilon. Grazie a una gamma ricca, alle Casa Lancia eleganti e accoglienti e a una rete di 91 punti di assistenza, offriamo ai nostri clienti un’esperienza unica, immersiva e profondamente italiana”.