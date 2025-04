Alain Descat, Alfa Romeo: “Puntiamo a raddoppiare le vendite entro il 2025”

Alain Descat, direttore di Alfa Romeo Francia, in un’intervista a Journal Auto.com ha rilasciato nelle scorse ore dichiarazioni molto interessanti. Il numero uno del biscione in terra transalpina ha parlato del buon momento che la casa milanese sta vivendo sul mercato grazie al debutto positivo del SUV Junior confermando le ambizioni del marchio che vuole diventare il brand premium di Stellantis a livello globale.

Obiettivo raddoppiare le vendite nel 2025 per Alfa Romeo secondo il responsabile del brand in Francia Alain Descat

Junior ha rivoluzionato le vendite di Alfa Romeo con risultati impressionanti, diventando il modello trainante in diversi mercati chiave: rappresenta il 51 per cento delle immatricolazioni in Italia, il 68 per cento in Francia, il 59 per cento in Germania e il 64 per cento in Spagna. In particolare, secondo quanto dichiarato da Alain Descat, in Francia questa percentuale raggiunge addirittura il 75 per cento. Tuttavia, dietro a questo successo si cela una realtà più critica: il forte calo delle vendite del Tonale. Descat ha confermato che il restyling del Tonale avverrà alla fine del 2025, e non a metà anno come inizialmente previsto. Questo aggiornamento stilistico sarà accompagnato da un piano di rilancio commerciale ambizioso e articolato.

“Ricostruire il valore del marchio e rafforzare le vendite andando oltre il solo successo della Junior è la nostra priorità”, ha affermato l’amministratore delegato, sottolineando anche l’importanza del canale BtoB (vendite a professionisti e aziende), attualmente ancora marginale, ma destinato a crescere rapidamente. L’obiettivo è raddoppiare la quota di questo segmento, passando dall’11 per cento attuale al 20 per cento in breve tempo, per poi puntare stabilmente al 30 per cento.

Descat ha evidenziato come Junior non si limiti a portare nuovi clienti in Alfa Romeo ma riconquista anche quelli andati persi con l’addio prima di MiTo e poi di Giulietta. L’obiettivo del biscione per questo 2025 sarà quello di continuare a conquistare quote di mercato grazie a Junior e recuperare Tonale grazie all’aggiornamento. Inoltre Descat ha pure confermato che entro fine anno sarà svelato il nuovo Stelvio la cui commercializzazione sarà avviata l’anno prossimo. Per la presentazione della nuova Giulia si dovrà aspettare il prossimo anno.