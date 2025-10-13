Stellantis: il piano industriale strategico si allontana

L’attesa verso la necessità di conoscere cosa riserverà il piano industriale strategico di Stellantis potrebbe risultare più prolungata del previsto. Pare infatti si stia andando verso un rinvio rispetto alle intenzioni iniziali che fissavano all’inizio del 2026 la data utile per la pubblicazione. Il primo trimestre dell’anno nuovo sembra infatti definitivamente messo da parte, in luogo di una più plausibile collocazione che fisserebbe la presentazione dell’atteso documento strategico entro il mese di giugno del 2026.

In questo modo il management di Stellantis, guidato dal nuovo CEO Antonio Filosa, si garantirebbe tempistiche maggiori rispetto a quelle inziali. Sulla tabella di marcia significherebbe quindi una disponibilità di circa tre mesi in più rispetto a quanto preventivato in precedenza. Condizione che permetterebbe di agire con maggiore serenità in modo da formalizzare quella che si annuncia come una vera e propria svolta per Stellantis. D’altronde il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA mira proprio a riprendersi la scena dopo mesi di transizione che hanno fissato nell’avvicendamento fra Carlos Tavares e Antonio Filosa l’apice; evidentemente le tempistiche precedenti che fissavano entro marzo la pubblicazione del piano, sono apparse poco ottimizzate per agire al meglio.

La notizia relativa alla revisione delle tempistiche sul piano industriale di Stellantis è stata confermata ufficialmente

La notizia sulla revisione delle tempistiche iniziali relative alla pubblicazione del nuovo piano industriale di Stellantis non è un’indiscrezione. È stata infatti confermata nel corso di una call, che anticipava quella in programma il prossimo 30 ottobre sui risultati relativi al terzo trimestre 2025, il 10 ottobre scorso da Ed Ditmire che è Head of Investor Relations di Stellantis. Ditmire ha infatti ammesso che è in corso una revisione strategica interna che permetterà di rivedere le priorità, i programmi e gli obiettivi in accordo con un contesto globale in continuo mutamento.

Secondo Ditmire “se inizialmente avevamo indicato il primo trimestre 2026, ora potrebbe essere più accurato dire prima metà del 2026. Prenderemo la decisione definitiva abbastanza presto e la comunicheremo per tempo”. Ciò per tenere in considerazione fattori sia interni che esterni che andrebbero ad incidere in maniera differente sulla strategia del Gruppo; in ogni caso lo stesso Ditmire ha aggiunto che il piano aggiornato sarà presentato all’interno di un Capital Markets Day dedicato.

Il fatto che in Stellantis abbiano deciso di posticipare le tempistiche iniziali c’è sicuramente la necessità di procedere per gradi. Il nuovo CEO, Antonio Filosa, ha infatti rivisto intanto la struttura manageriale al vertice del Gruppo. In questo modo la nuova classe dirigente di Stellantis avrà più tempo per adattarsi e per collaborare alla definizione del nuovo piano industriale e strategico. Condizione ammessa ancora dallo stesso Ed Ditmire. Allo stesso tempo peserebbero anche le incognite relative alle nuove prerogative commerciali, su tutte quelle legate ai nuovi dazi statunitensi così come quelle che coinvolgono le discussioni già in essere a livello europeo. Di certo, su tutto, insiste anche la necessità di risollevare le vendite del Gruppo accanto alla volontà di ritrovare soluzioni utili a rilanciare marchi e modelli in un contesto di marchi particolarmente ampio e variegato su cui Stellantis può contare.

Dal prossimo anno saranno pubblicati anche gli utili trimestrali

Durante la stessa call Ed Ditmire ha annunciato una ulteriore novità, in tema di trasparenza finanziaria. Sempre a partire dall’anno prossimo Stellantis si farà carico di un nuovo sistema di comunicazione dei risultati finanziari su scala trimestrale, ciò in accordo con quanto avviene sul piano internazionale. Ma anche con l’obiettivo di garantire una maggiore contezza dell’andamento finanziario del Gruppo. In questo contesto saranno comunicati pure i dati sugli utili e non più solo quelli relativi ai ricavi e alle consegne.